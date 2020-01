“Microcosmi”, la voce antica del lago in mostra a Viterbo

Legno plasmato e scolpito dal tempo, dal vento e dalle acque, pietre (quasi antropomorfe) emerse dai fondali, resti di reti da pesca, sassi, vetri, che il LAGO (di Bolsena) ogni giorno restituisce e attraverso i quali parla una voce antica, per chi ha il privilegio di saperne ascoltare la voce. Voce interpretata in modo del tutto personale da Luigi Catena, attraverso una ricomposizione in grado di materializzare un mondo arcaico (dal Mostro Volta al Taurus Primigenius – Uru).

Nell’ambito della esposizione di pittura e scultura dal titolo “Microcosmi” organizzata a Viterbo fino al 3 febbraio, presso la Sala Anselmi di Via Saffi, dalla Associazione onlus Luna Nuova (con il patrocinio della Provincia), Luigi Catena e Stefano Menichelli (entrambi originari di San Lorenzo Nuovo) hanno l’ambizione di raccontare i luoghi del viterbese e insieme di lanciare un grido di allarme, un appello ai responsabili del mondo culturale e politico. “Giù le mani dal Lago di Bolsena”, sembra gridare Catena attraverso le sue sculture ed i quadri tridimensionali, perché (ricorda) questo lago ha una voce antica (Velzna uguale Bolsena, sede del Fanum Voltumnae) che continua ad essere negata, inascoltata.

“Recuperare una storia millenaria può portare ad una rivalorizzazione, utile nel contrastare il rischio degradazione – spiega – in programma c’è ancora la realizzazione di ben 4 impianti di Geotermia e l’espansione di noccioleti che stanno già distruggendo l’avifauna locale”. Una ispirazione, quella di Luigi Catena, “improvvisa”, ma frutto di una lunga attività sul territorio (è autore di numerosi articoli a tema archeologico ed opera da diversi anni con il Gruppo Archeologico Turan), mentre Stefano Menichelli, noto in ambito artistico, ha scelto di esporre opere dedicate al paesaggio, nelle quali si fondono varie tecniche e linguaggi pittorici. Menichelli manifesta infatti il massimo del suo talento nella rappresentazione di elementi architettonici, paesaggi, nature morte, scenografie d’interni.

Un altro evento da non perdere è la Mostra dedicata a Fellini, dal titolo Il “Felliniano Mondo”, che si potrà invece visitare fino al 23 febbraio presso il Museo Comunale di Palazzo Caccia, a Sant’Oreste.

La mostra vede la partecipazione di 120 artisti da 24 nazioni ed è stata organizzata da Tiziana Todi, in collaborazione con MailArtMeetingArchives di Anna Boschi di Bologna, Daniele Brandani – boraArte – Bologna e con il Comune e Proloco di Sant’Oreste.

Gli artisti partecipanti:

– ARGENTINA

GOCIOL RAQUEL

– AUSTRIA

CHARISTOS ALEXANDER

PIROSKA HORVÁTH

– BELGIO

MICHE-ART-UNIVERSALIS

MZIA VALERIAN

WASTE /D ANGEL

THEUNINCK JAN

– BRASILE

DE OLIVEIRA JANYS

RIBAS MARINHO DORIAN

– CANADA

JOEY PATRICKT

– CILE

CARES ANTONIO

COLIL ABRICOT JEANNETTE

– CROAZIA

JONKE JURAJ

– DANIMARCA

POCLAGE POUL

– FINLANDIA

MATTILA-TOLVANENE ANJA

– GERMANIA

BEEKE LUTZ

HOFIG UWE

ORST TRESS

SCHUMACHER SUSANNE

– GIAPPONE

COHEN RYOSUKE

MAKI NAOMI

NAKAMURA KEIICHI

– GRECIA

CHIORIANOPOULOU MARIA

KAPELIARI RANIA

KOKKINI GEORGIA

– INGHILTERRA

WARREN SIMON

– ITALIA

AMATO LAURA

BACCHILEGA ANNA

BARCAM

BERGAMINI LUISA

BERTULLI ELISABETTA

BESOZZI ERMANNO

BRANBAN GIANFRANCO

BONANNO GIOVANNI

BOSCARINI ANTONELLA

BOSCHI ANNA

BRAGLIA MARZIA

BUCCI ROSSANA

CACCARO MIRTA

CAMORANDI EMILIO

CAPUANO GUIDO

CARAVITA LAMBERTO

CICCOZZI GIANCARLO

CIVES ALESSANDRO

CORSITTO CARMELA

DAVALLI DANIELE

DENTE PIETRO

DE ROSSI SONIA

DI SARRA ROBERTA

DOTTA FABIO

DURELLI FRANCO

EMANUELE MIMMO

FARINA CINZIA

FOSCHI DANIELA

GALLINARO PAOLO

GAVINA CLAUDIO

GIUSEPPONE MICAELA –

GUARNIERI ANNA MARIA

GUBINELLI PAOLO

LA CARRUBBA MARIO

LA CARRUBBA IOLANDA

LEONE LUISA

LUNATI ANTONIO

LIUZZI ORONZO

LOHRAW IDNA

LUIGETTI SERSE

MAGGI RUGGER0

MORICI LINA

OLMEDA MELITA

PASSAGLIA CLAUDIA

PARENTELA MARINA

PIEROZZI BRUNO

PORASO ANGELA

PRESOTTO NADIA

PROIETTI ANNA

RASETTA GELSOMINA

REDIVO GUALTIERO

ROMANIN SABINA

ROSSI SERENA

SABATO MARIALUISA

SANNIPOLI EMANUELA

SANSEVRINO SERGIO

SANTI FABIO

SASSU ANTONIO

SCALA ROBERTO

SANTUCCIO LIANA

SFARRA ELVEZIO

SFODERA SANDRA

SOLIMINI RENATA

SORRENTI LINDA

STRADA GIOVANNI-RENATA

TORRACO LUCA GIUSEPPE

VELLA GENEROSO

ZANZUCCHI MARIANNITA

ZENADOCCHIO ANTONIO



– NORVEGIA

SVOZILIK JAROMIR

– OLANDA

ATKINS LESLIE

KO DE JONGE

EVERAERS JOHAN

– PORTOGALLO

NEFELIBATA ENVIDE

– UNGHERIA

JAKABHΆZI ALEXANDRU

JAKABHΆZI EDUARD

– RUSSIA

PARYGIN ALEXEY

– SPAGNA

BAŇA SABELA

BERICAT PEDRO

REGLERO CESAR

SANCHEZ GIL FRANCISCO

– SVIZZERA

PAGNACCO ANDREA

– TURCHIA

AǦAR MERAL

ELCI TURKAN

– UNGHERIA

ARANYI SΆNDOR

BIRO’ IlDIKO’

KATA MAROSI

– U.S.A.

CAIN SEAMAS

REX MONICA

GANCIE ROSALIE

SHAPIRO MIMI

SKOLNYCK JUDY

WEIGEK JENNIFER

PULLO KERRI

Maria Grazia Di Mario