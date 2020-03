Migranti, l’esercito dei disperati al confine tra Grecia e Turchia

Le guerre perpetuate nel Medio Oriente, Siria in particolare, sono causa di incessanti flussi migratori. In questi giorni, sarebbe salito a 142.175 il numero dei migranti che secondo la Turchia si sono diretti dalle zone interne del Paese verso la frontiera con la Grecia per cercare di entrare nell’Ue, dopo che il governo di Ankara ha annunciato una settimana fa che non li avrebbe più fermati.

Il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu, inizialmente aveva parlato di 138 mila persone. Atene ha confermato che finora circa 35 mila tentativi illegali di attraversamento sono stati impediti.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rispondendo ad alcuni giornalisti dopo il ritorno del viaggio in Russia, ha detto: “Per quanto ne so, ci sono almeno 5 casi di migranti uccisi dalle forze di sicurezza della Grecia al confine con la Turchia. Oltre a tutto questo, c’è ovviamente anche un approccio molto brutale della Guardia costiera greca nel Mar Egeo che affonda i barconi di migranti in avvio dalla Turchia.

Non abbiamo più tempo di discutere con la Grecia. I profughi andranno fin dove possono. Noi non cacciamo nessuno con la forza dal nostro Paese, queste persone se ne vanno di propria volontà. L’Occidente purtroppo è ipocrita. Hanno subito allocato 700 milioni di euro per la Grecia. La cancelliera tedesca Angela Merkel ci aveva parlato di un aiuto di 25 milioni di euro, ma ancora non è arrivato nulla”.

Alle pesanti accuse della Turchia, ha risposto l’alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, da Zagabria, al termine della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Ue sulla Siria: “Abbiamo espresso la nostra solidarietà ai Paesi che stanno affrontano una situazione ai loro confini, in primis la Grecia, e abbiamo sottolineato il nostro totale disaccordo nei confronti della Turchia per le sue attività di trivellazioni a Cipro. Ci siamo focalizzati sulla situazione ai confini europei e ribadiamo il fatto che rigettiamo una situazione nella quale i migranti affluiscano ai confini europei dopo che qualcuno dice loro che i confini sono aperti, incoraggiarli non è accettabile”.

Si sono verificati diversi scontri al confine tra Turchia e Grecia, dove continuano a essere accampati i migranti che cercano di entrare nell’Ue. La polizia di frontiera di Atene ha sparato gas lacrimogeni e getti di cannoni ad acqua contro gruppi di persone che cercavano di oltrepassare la frontiera, mentre gli agenti turchi hanno risposto con lacrimogeni lanciati verso il lato greco. Lo riferiscono media locali. I migranti hanno risposto ai respingimenti con lanci di pietre. Fonti governative greche accusano la Turchia di aver compiuto attacchi coordinati per aiutare i migranti ad attraversare la recinzione sulla linea di confine. Atene denuncia inoltre che Ankara avrebbe fornito ai profughi utensili per tagliare o danneggiare le recinzioni. Stamani, si segnala lo sgombero di alcuni accampamenti di migranti, trasferiti su alcuni autobus. Non è ancora chiaro tuttavia se si tratta di uno spostamento lungo il confine o se le autorità di Ankara abbiano iniziato ad allontanarli progressivamente dalla frontiera, una settimana dopo aver annunciato che non li avrebbero più fermati se avessero voluto recarsi in Europa.

Sul confine greco-turco si palesa la mostruosità di un continente che tortura l’altro per delega, lo respinge nei lager libici, lo fa sparire oltre i confini. Adesso, in un passaggio all’atto (annunciato), si compierebbe la sua diretta eliminazione fisica.

La polizia e l’esercito greco sparano proiettili di gomma e lacrimogeni ai migranti che cercano di abbandonare la Turchia ed entrare in Europa, dopo l’apertura della frontiera operata dal sultano Erdogan. Mentre gruppi neonazisti, veri e propri squadroni della morte, colpiscono incontrastati per le strade delle isole elleniche e a mare stranieri, ong e attivisti. Sembrano “notti di cristalli greche”.

In questa situazione, l’Unione europea che da vent’anni cerca di respingere i migranti, utilizza un linguaggio bellico, definendo lo «scudo» greco. Il termine è stato usato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue per opporsi ai profughi, donne e bambini scampati a bombardamenti e alla distruzione totale delle loro abitazioni e vite.

Così, la Commissione ed il Parlamento europeo starebbero consegnando il continente alle destre estreme. Che spesso le atrocità contemporanee siano state compiute da insospettabili burocrati, lo si sapeva da anni. L’esposto da un team di avvocati internazionali (Shatz e Branco) presentato a giugno 2019 di fronte alla Corte penale internazionale accusava l’Unione europea di “crimini contro l’umanità”, allegando una ricca documentazione, ma essa non ha avuto nessun seguito.

Sul fronte dei respingimenti, degli accordi tra Italia e Libia, più in generale delle politiche migratorie nel Mediterraneo e nell’Egeo, l’altro confine militarizzato, rispetto al quale sono stati siglati patti per bloccare esseri umani ridotti alla terminologia di “flussi” (l’accordo Ue-Turchia del 2016).

Secondo Luigi Manconi, la Grecia da giorni sta violando la Convenzione di Ginevra e il diritto di asilo, «nucleo essenziale della Carta europea» e della nostra “civiltà” giuridica, e spara ad esseri umani in movimento. Come in un incubo, una civiltà esce dalla civiltà, compiendo una svolta autoritaria e dispotica. In un micidiale cortocircuito cognitivo-mediatico, l’epidemia della fobia dell’altro, rappresentato come “nemico” invisibile, si estende all’intero corpo psico-sociale e rischia di espellere l’altro da sé.

Nell’immagine pubblicata su Left del 6 marzo 2020 a corredo dell’intervista di Galieni a Nawal Soufi, del barcone respinto a Lesbo, al porto di Thermy, da folle fasciste e aizzate da Alba dorata, si cristallizzano 20 anni di politiche razziste, che hanno educato il corpo sociale a “immunizzarsi” contro un nemico inventato, ed a dedicarsi ad una “caccia al migrante” generalizzata. Ronde di frontiera, cani, manganelli e atti inumani e degradanti contro persone migranti sono la quotidianità sulla rotta balcanica, dove nei boschi e nei varchi di confine agiscono da anni impunite, guardie, polizie e unità speciali, ungherese, bulgare, croata; e greca.

Oggi, di fronte all’opinione pubblica, i leader europei fanno dichiarazioni sul sostegno militare incondizionato alla Grecia, senza nemmeno considerare l’esistenza di queste migliaia di esseri umani alla frontiera. Non esistono. La violenza invisibile, che pochi hanno voluto denunciare, serpeggia da anni nei campi profughi, nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e negli hotspot, dove le persone vengono distrutte psicologicamente e fisicamente. Mentre nel Mediterraneo la Guardia costiera libica finanziata da Europa ed Italia cattura i migranti che tentano di fuggire dal Paese nordafricano in guerra e li riporta nei lager.

Crimini di sistema, per così dire, che nessun vorrebbe vedere, nessuno riconosce, se non in rari casi. Una rarità la sentenza di Palermo del Tribunale permanente dei popoli, che di questi crimini aveva evidenziato la struttura e la trasversalità, legati come sono tra di loro da un filo insanguinato che unisce i confini esternalizzati dell’Europa, che proprio in questi giorni opera un gigantesco respingimento di massa.

L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha dichiarato: “Non si può restare inerti davanti alla cancellazione della civiltà giuridica dell’Europa. Le politiche di esternalizzazione delle frontiere attuate dagli Stati Ue finiscono per produrre crimini contro l’umanità”.

Ma i vertici europei, l’Alto commissario agli Affari esteri Borrell, la presidente della commissione Ue, Von der Leyen, il presidente dell’Europarlamento Sassoli, finiscono per benedire le operazioni della agenzia di controllo delle frontiere Ue Frontex, sempre più saldate alle azioni delle autorità greche e dei fascisti. In tutto ciò, un popolo indifeso, migrante senza territorio, stritolato tra nazioni, è invece in cammino per salvarsi dalla tragedia di guerre assurde e disumane.

D’altronde, gli egoismi degli Stati europei pensavano di poter continuare a stritolare le persone, di stringerle a tenaglia tra Paesi di confine? Dopo i confinamenti forzati e le detenzioni infinite dei migranti nelle isole greche, ora dove si pensava di respingerli? In un limbo al confine greco-turco? Nel fiume Evros? Nel mare? Dove? Quale pensiero si annida in queste decisioni burocratiche, se non la volontà di far sparire i migranti? L’Europa si palesa dunque come un mostro militare, una struttura genocidaria, perché è un “popolo migrante” (come lo ha definito Luigi Ferrajoli) quello colpito dalle sue politiche. Un popolo che ora richiede la nostra reazione e protezione. Non sarebbe stato molto più dignitoso pacificare il Medio Oriente ?

Su questa questione sono scesi in campo la Chiesa Cattolica e quella Luterana che per la prima volta hanno fatto una dichiarazione congiunta dove si legge: “Quello che sta succedendo alla periferia dell’Europa, al confine tra Turchia e Grecia, mette alla prova la nostra umanità. In questo momento, i nostri confini fisici e mentali vengono messi alla prova dal nuovo coronavirus e dalla situazione dei rifugiati alla periferia dell’Europa. Comune a entrambe le sfide è che richiedono responsabilità personale e condivisa, oltre ogni barriera e indipendentemente dalle posizioni politiche”.

Per i 10 vescovi delle Chiese: “Sono una sfida rivolta a ciascuno singolarmente e come società, che deve spingerci a condividere e portare insieme i pesi: se falliamo, perdiamo la nostra umanità. Le paure vanno prese sul serio, ma non devono tenerci intrappolati e impedirci di assumerci le responsabilità. È inaccettabile, che esseri umani in fuga siano considerati una minaccia e incompatibile con i valori etici su cui è costruita l’Europa in cui viviamo, il fatto che garantire l’ordine e la prosperità in Europa avvenga al prezzo del caos ai confini esterni”.

Secondo i leader delle Chiese: “L’Ue deve continuare a essere un progetto di pace, aiutando oggi a risolvere le situazioni che costringono le persone a fuggire. Il pericolo per l’Europa non sono le persone ai confini ma la mancanza di fiducia nel futuro, la perdita di valori universali e una politica a breve termine. Una riserva d’oro di umanità esiste ancora e deve spingere tutti a contrastare i soprusi alla dignità di deboli e indifesi e a contribuire al diritto a prosperare”.

Gli alti prelati concordano: “Siamo un’unica umanità di Dio che vive insieme sotto lo stesso cielo”.

Paradossalmente, il compito etico della politica viene recuperato dalle religioni, ma non basta per fermare la tragedia dell’umanità.



Salvatore Rondello