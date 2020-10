MILANO’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DI DOMENICA 18 OTTOBRE p.v. E’ STATA SOSPESA PER MOTIVI DI SICUREZZA legati alla crescita esponenziale di questi giorni dei contagi da Coronavirus.

Abbiamo ritenuto utile, anche in considerazione dell’elevata età media dei nostri iscritti, evitare qualsiasi rischio di contagio. L’assemblea è rinviata a tempi migliori. Nel frattempo verificheremo la possibilità di utilizzare il collegamento da remoto per una riunione in videoconferenza.

Segreteria PSI Milano

Area Metropolitana