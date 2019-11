Domenica 27 ottobre, si è svolto il Congresso del PSI Metropolitano. Ringrazio Le Delegate

e i Delegati che hanno rinnovato la loro fiducia riconfermando nel ruolo di Segretario

Metropolitano, MAURO BROI, per i prossimi tre anni.

Il Congresso ha apprezzato la volontà, espressa nella Relazione del Segretari uscente, e

ribadita dagli interventi, di avviare da subito un processo di rinnovamento del partito in

grado di rilanciarlo e farlo diventare protagonista, nel contesto politico sociale, nell’ambito

cittadino e nell’area metropolitana. Sul piano politico sono state tracciate le linee di indirizzo

sulle quali organizzare la nostra iniziativa politica. Tra le priorità la riproposizione di un

moderno welfare, La gestione della transizione verso la green economy e l’economia

circolare – il potenziamento dei trasporti pubblici non inquinanti – favorire l’occupazione e

la tutela dei diritti dei giovani, contro le nuove forme di schiavitù e sfruttamento che

caratterizzano in particolare il lavoro precario – la rigenerazione e qualificazione dei quartieri

più degradati – l’elezione diretta del sindaco della città metropolitana.

Sul piano organizzativo, per rendere più partecipi le Compagne e i Compagni, nelle attività

della Federazione, il Congresso ha condiviso la proposta di un organismo intermedio tra la

segreteria e il direttivo; la Direzione, per elaborare proposte e iniziative politiche, anche a

supporto delle Sezioni sul territorio, negli appuntamenti e scadenze importanti. Il

Congresso ha anche approvato la riedizione del Comitato Cittadino con la elezione del

Segretario da parte degli iscritti delle sezioni di Milano. Elezione che avverrà nelle prossime

settimane.

Al più presto verrà convocata una riunione del Direttivo, aperta alla

partecipazione di tutti gli iscritti per un confronto sulle proposte da sviluppare e proporre ai

cittadini attraverso una campagna di comunicazione mirata. Il processo di rinnovamento e il

rilancio del nostro partito può realizzarsi solo se vi sarà un’ampia partecipazione di tutti gli

iscritti che sono la spina dorsale, le gambe ed il cuore pulsante del PSI.

La Federazione Metropolitana Milano