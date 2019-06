Mini bot o mini spot?

Non devono averlo capito. Per questo insistono. Draghi glielo ha spiegato. I mini bot o comportano un aumento del debito o sono nuova moneta e in questo caso devono ritenersi illegali, Sconcertante il commento di Salvini: “Noi andiamo avanti perché piacciono agli italiani”. A parte il fatto che l’affermazione risulta quanto meno opinabile (quanti italiani sono stati consultati e quanti di loro sarebbero contenti di essere pagati così?), Salvini non risponde nel merito a un’obiezione che non gli viene rivolta da un italiano qualsiasi, ma dal presidente della Bce. Perfino il ministro Tria oggi li ha decisamente bocciati sostenendo che sono solo nel programma della Lega. Sbaglio o Tria é ancora ministro di questo governo? Per di più all’Economia? Non ne sapeva nulla di un atto economico così rilevante? Non é che Salvini, dopo le Europee, lo ha surrogato silenziosamente? Non c’è bisogno di mini bot e men che meno di mini spot. Le elezioni ci sono già state.