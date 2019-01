Ha cominciato Salvini, ministro dell’interno, a presentarsi in simil uniforme. Per motivi di pari dignità non poteva mancare un Cinque stelle. E cosi è apparso il ministro della Giustizia Bonafede, gia disk jokey famoso almeno quanto Di Maio nelle vesti di raccatapalle al San Paolo, con la divisa di guardia carceraria. Non vogliamo drammatizzare ma per trovare ministri in divisa bisogna risalire alla fase immediatamente precedente la seconda guerra mondiale. D’altronde le divise servono per combattere. Mio padre mi diceva da bambino: “Te l’immagini una guerra combattuta da uomini nudi?”. Con questo non voglio arrivare a dire che Salvini e Bonafede starebbero meglio nudi. Forse, però, almeno farebbero ridere. E al giorno d’oggi una bella risata è medicina rigeneratrice assai…