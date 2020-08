Miracolo dei social: tutti scrivono al Colonnello

Garcia Márquez, non avrebbe mai pensato che solo qualche anno dopo “tutti avrebbero scritto al Colonnello”. Mi riferisco a quel breve romanzo a puntate che pubblicò sulla rivista colombiana El Espectador a ridosso dell’estate del 1958. Opera narrativa dove lo scrittore ci racconta, per chi lo avesse dimenticato, di un anziano Colonnello che, insieme alla moglie, non riesce ad arrivare a fine mese a causa delle difficoltà economiche in cui vivono. Ma il Colonnello, protagonista del racconto, non si dispera, in quanto aveva fatto richiesta di pensione. E per 15 anni, puntualmente, ogni venerdì, si recava all’ufficio postale per chiedere se fosse arrivata la risposta.

Intanto, per sopravvivere, d’accordo con la sua sposa, continuava a vendere i mobili di casa. Però, in fondo al suo cuore, pare proprio che l’ultima speranza fosse il gallo da combattimento che gli aveva lasciato il figlio; per questo il vecchio militare spesso si toglieva il cibo di bocca per alimentarlo, ma senza mai farlo scendere nell’arena: perché la sua fede nell’imminente arrivo della pensione era incrollabile. E poi non voleva rischiare la vita del gallo – unico ricordo del figlio morto in guerra.

Non me ne vogliate se ho riassunto velocemente uno dei capolavori di Márquez, ma volevo lo spunto per raccontare che le ansie di ieri sono identiche a quelle di oggi, anche se diametralmente opposte.

Il rito del Colonnello di Garcia Márquez, pensandoci, è più ansiogeno per il lettore che per il protagonista del racconto; la nostra generazione invece, nonostante possa avere le notizie in tempo reale, è costantemente in angoscia. È in angoscia perché pur non dovendo percorrere la strada per andare in posta e mettersi in fila in attesa del suo turno, e seppur stia comodamente seduta in poltrona ad aspettare quelle informazioni che arriveranno in tempo reale, la mettono in ansia come se quei pochi minuti di attesa fossero un’eternità.

Eppure da quel 1958 non sono passati molti anni.

Nel racconto di Márquez il protagonista ha un rapporto distaccato con l’impiegato delle poste, è rispettoso nei confronti della moglie con cui condivide il dolore della perdita del figlio e vive con grande dignità le difficoltà economiche. Oggi, nonostante si possa chiedere e ottenere amicizia in tutto il mondo in un baleno, e in un baleno comperare le cose in un’altro Continente, l’amicizia chiesta sui Social pare mercificata e, aperto il pacco, una volta visto il contenuto di quelle sciocchezze che hai ordinato in India solo il giorno prima, ti sei già annoiato e smanetti incavolato come il personaggio dell’hater di Maurizio Crozza.

È complicata l’analogia comparata dei tempi, ma qualche riflessione è giusto farla. Intanto una volta nessuno scriveva al Colonnello, mentre oggi, col miracolo dei Social, gli scrivono milioni di persone.

Angelo Santoro