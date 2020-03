MISURE PIÙ RIGOROSE

Limitazioni agli spostamenti, scuole che non riapriranno fino al 3 aprile. E la necessità di restare a casa per frenare il contagio del Coronavirus. L’Italia dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte di lunedì sera è tutta una “zona protetta”. Ora il governo è pronto a varare misure di sostegno per le famiglie e per l’economia del Paese, ma anche a varare, se dovesse servire, misure più severe. Infatti durante il confronto a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Federico D’Incà e il sottosegretario Riccardo Fraccaro, da un lato, e i leader delle forze di opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, accompagnati dai rispettivi capigruppo, “in ordine alla richiesta di introdurre misure di contrasto del contagio ancora più severe, che contemplino una serrata generale, il presidente Conte non ha escluso affatto la possibilità di adottare “misure più restrittive, ove necessarie”. Intanto dalla protezione civile arrivano i dati aggiornati sulla emergenza coronavirus. I malati in Italia sono 8.514, 529 in più rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 10.149. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.

“Vi assicuro – ha detto Conte secondo alcune fonti di Palazzo Chigi – che il governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto, come sin qui ha sempre fatto, ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio e ad aggiornare queste misure costantemente”. Conte ha voluto mandare anche un messaggio per tranquillizzare i cittadini. “Vogliamo mandare un messaggio: l’Italia è più sicura di altri Paesi. Si può viaggiare e fare turismo. Solo aree limitate hanno restrizioni”, così il premier parlando dalla Protezione civile. “Collaborare, collaborare, collaborare: sono tre imperativi etici”, spiega sul rapporto con le Regioni. “Abbiamo un servizio sanitario su base regionale quindi il coordinamento va fatto con tutti”. “Ne usciremo a testa alta. L’emergenza ci dà più determinazione per il rilancio economico”.

Domani, mercoledì, un nuovo consiglio dei ministri è convocato in mattinata. Forse ulteriori nuove misure sono in preparazione.

Intanto “Confindustria esprime preoccupazione per la richiesta della Regione Lombardia di esasperare le misure di contenimento del contagio fino a prevedere il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti”. Per via dell’Astronomia “il giusto e necessario proposito di fronteggiare l’emergenza sanitaria non può e non dove aggravare l’emergenza economica che sta già piegando l’intero sistema produttivo del Paese”.