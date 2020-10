Miu Miu, pezzi vintage riciclati che vivono una nuova vita

Il gruppo Prada conferma il suo impegno green. Negli scorsi giorni ha infatti debuttato Upcycled by Miu Miu, una collezione di pezzi vintage riciclati del marchio di ricerca della casa di moda guidata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, apparsa per la prima volta indosso alle attrici Elisa Visari e Chen Ran, nell’ambito dei Green Carpet Fashion Awards.

“Disponibile in selezionate boutique del marchio per il periodo natalizio di quest’anno – si legge in una nota -, Upcycled by Miu Miu è una selezione di modelli unici costruiti su preziosi capi d’epoca non firmati, risalenti al periodo tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, rinvenuti e attentamente scelti in negozi e mercatini di abbigliamento vintage di tutto il mondo. Una volta ripristinati, i pezzi scelti vengono rimessi a nuovo: tagliati, giuntati, allungati o accorciati, e rifiniti con i ricami e le decorazioni emblematici di Miu Miu, come paillettes, cristalli, nastri e fiocchi”.

Inizialmente la collezione Upcycled by Miu Miu presenterà 80 abiti, ognuno diverso, unico, e tutti rifiniti a mano.

“Ripensata attraverso il punto di vista del marchio – conclude la nota di Miu Miu -, la vita di indumenti indossati e amati in passato viene prolungata, rinnovata, protratta, impreziosendo così in cambio i momenti delle donne che li porteranno in futuro”.

Andrea Malavolti