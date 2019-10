Stella McCartney lancia la prima pelliccia biologica

In un’epoca come la nostra contraddistinta da una grande sensibilità ambientale, indossare una pelliccia tradizionale suonerebbe come uno schiaffo alle istanze ecologiste. Ma ora la celebre designer inglese Stella McCartney, figlia come tutti sanno dell’ex Beatle Paul, lancia prima di tutti gli altri colleghi l’innovativa e sostenibile KOBA® Fur Free Fur, la prima pelliccia biologica prodotta con l’utilizzo di ingredienti vegetali. Vegetariana e cruelty-free da sempre, Stella ha sempre messo al centro della propria produzione il benessere degli animali, e ora è particolarmente soddisfatta di far fare un ulteriore passo avanti in termini di sostenibilità al suo marchio Fur Free Fur, proponendo alla sua vasta clientela un’opzione non solo etica, ma anche a favore del pianeta.

La nuova KOBA® Fur Free Fur contiene poliestere riciclato, ma può essere a sua volta riciclata al termine della sua lunga vita. Questa caratteristica consente di evitare che il capo si trasformi in rifiuto e che il circolo del fashion venga chiuso, traguardo importante per Stella, che promuove la circolarità della moda. Inoltre, il 37% delle sue componenti sono vegetali e per questo motivo richiede il 30% in meno di energia per essere realizzata e produce oltre il 63% in meno dei gas serra dei materiali sintetici convenzionali. Il nuovo modello vuole offrire un’alternativa versatile e duratura alla pelliccia tradizionale, ed è anche la prima pelliccia ecologica e biologica presente sul mercato. La KOBA@ Fur Free Fur entrerà a far parte delle linee di Stella McCartney dal 2020.

Andrea Malavolti