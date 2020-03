Le segreterie provinciali del Partito Socialista e del Partito Repubblicano di Modena, dopo un’analisi della situazione politica locale e del risultato delle elezioni regionali in cui le due forze politiche sono state alleate nella Lista “Più Europa-PSI-PRI, hanno convenuto che sia necessario, avviare una nuova stagione di confronto e elaborazione politica che riporti al centro dell’azione politica i valori e le idee dell’area laica, riformista e liberaldemocratica, a partire dalla tradizione socialista e repubblicana, attualizzandone i contenuti e adattandoli alle esigenze della realtà presente.

La scelta di campo, quella del centro-sinistra, condivisa da socialisti e repubblicani con tutti gli altri alleati che hanno consentito la vittoria nella recente campagna elettorale regionale e la conferma di Stefano Bonaccini alla regione Emilia-Romagna, deve essere il punto di partenza ma non di arrivo per una nuova interpretazione dei problemi e dei bisogni delle nostre città e dei nostri territori, per dare nuove risposte e affermare, in modo innovativo, antichi e mai sopiti valori di cui i socialisti e i repubblicani sono orgogliosamente portatori.

La sfida che i socialisti e i repubblicani di Modena si pongono è quella di lavorare assieme nella realtà di Modena , con un patto di permanente consultazione, per rilanciare un’azione politica che a partire da alcuni temi quali la sicurezza, il welfare, la scuola, l’università e la ricerca, la sanità, l’ambiente, l’innovazione tecnologica, il lavoro e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, faccia crescere ed affermare nel centro-sinistra e nella società di Modena una cultura di governo responsabile e attenta alle esigenze dei cittadini e delle cittadine a partire dai giovani e non dimenticando le fasce più deboli della popolazione.

Questa prima fase di elaborazione, che vedrà i dirigenti delle due forze politiche impegnati a definire sui diversi temi una comune proposta, sarà messa a disposizione del confronto politico con una serie iniziative tematiche aperte al pubblico e a quanti sono interessati a partecipare a questa nuova stagione di impegno politico per la realtà di Modena.

Il percorso individuato da socialisti e dai repubblicani punta nell’immediato a:

1) aprire un confronto nella società di Modena (sia nel Capoluogo che nei comuni della provincia) per far crescere una sensibilità laica e riformista calibrata sulle reali esigenze dei cittadini;

2) creare le condizioni concrete per presentare un proposta politica-programmatica comune da spendere nelle prossime consultazioni elettorali amministrative di diversi ed importanti Comuni della Provincia di Modena chiamati al voto nel 2021 (da Vignola a Pavullo a Finale Emilia);

3) dare un impulso, a partire dal basso, dai territori, a possibili più ampie aggregazioni di forze politiche che non sono ancora adeguatamente rappresentate nei diversi livelli politici istituzionali, sia a livello locale, che regionale e nazionale.