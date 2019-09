Mondiali ciclismo. Pedala Italia, pedala

Niente male. Nel momento in cui scriviamo sono 4 le medaglie azzurre conquistate in questi giorni dai ciclisti italiani sulle strade bagnate e scivolose dello Yorkshire. Samuele Battistella ha vinto tra gli Under23 dopo la squalifica dell’olandese Eekhoff che lo aveva battuto allo sprint ma che dopo una caduta si era fatto trainare dalla sua ammiraglia ed è stato squalificato da una severa giuria. Il giovane laziale Antonio Tiberi ha vinto la medaglia d’oro a cronometro tra gli Juniores, dominando avversari e sfortuna. Erano trascorsi pochi metri dall’inizio della prova iridata quando la bicicletta del ragazzo italiano ha fatto i capricci, lasciandolo senza la pedivella sinistra. Tiberi non ha perso la calma, ha cambiato la bici ed ha rimontato tutti, inesorabilmente. Gli altri medagliati sono Alessio Martinelli con l’argento nella prova in linea Juniores ed il pro Filippo Ganna, ottimo bronzo a cronometro tra gli Elite.

Domani saranno i ragazzi di Cassani a scendere in strada, gli Elite, i professionisti insomma. Il tracciato non è banale e la pioggia, attesa verso la fine della gara, potrebbe complicare la vita a molti atleti. Saranno 285 i chilometri da percorrere nella campagna dello Yorkshire, di cui gli ultimi 97 in un circuito finale di quasi 14 chilometri, da ripetere sette volte. Il circuito è molto tecnico, con strade strette, curve ad angolo retto, uno strappetto tagliagambe e l’ultimo chilometro in leggera salita. Per i gregari ci sarà un gran lavoro, per gli aspiranti alla maglia iridata ci sarà da stare concentrati e lesti a cogliere l’occasione giusta. Peter Sagan è pronto, il mondiale è la sua corsa e per carattere non teme mai nessuno. Non ha una squadra all’altezza ma in fondo non ne ha bisogno. Il Belgio ha portato una corrazzata: il redivivo Philippe Gilbert si presenta all’appuntamento in splendida forma, così come Greg Van Avermaet, vincitore di recente in alcune gare oltreoceano. Il baby fenomeno Remco Evenepoel, Tim Wellens, Lampaert e Naesen completano la squadra belga e saranno in agguato su ogni tentativo di fuga. Il transalpino Alaphilippe vorrà concludere in bellezza un anno stupendo ed il kazako Lutsenko, l’australiano Michael Matthews, il norvegese Kristoff non si tireranno indietro di sicuro. Il vecchio Valverde, detentore del titolo, non sembra in grado di vincere, la Vuelta lo ha stancato oltre ogni aspettativa ma devono stare tutti attenti, il murciano ha partecipato a dodici edizioni mondiali e per ben sette volte è finito sul podio, nessuno vorrebbe averlo a ruota negli ultimi duecento metri. Lasciamo per ultimo l’olandese Mathieu Van der Poel. Dategli una bici, una qualsiasi, un triciclo magari e farà vedere i sorci verdi a chiunque. E’ l’astro nascente nel mondo delle due ruote. MTB, ciclocross, dove lo metti domina ed anche sull’asfalto di tutta Europa, nel corso del 2019, ha fatto vedere cose strabilianti. E l’Italia?

L’Italia c’è. La formazione di Cassani è forse quella in grado più di tutte di fare squadra e di correre l’uno per l’altro. Ecco allora che il capitano designato Matteo Trentin potrebbe anche essere in grado di togliersi la soddisfazione di vestire la maglia iridata, dopo aver indossato quella di campione europeo nella stagione 2018/2019. Non teme la pioggia, anzi. Conosce la fatica dei trecento chilometri, sembra in forma. A volte purtroppo è veramente sfortunato nei momenti clou, incrociamo le dita. Gli azzurri stanno bene e lo devono far vedere. Sonny Colbrelli può essere l’alternativa a Trentin, Diego Ulissi è corridore capace di inventarsi sempre qualcosa, Davide Cimolai in Nazionale è una garanzia per impegno e rendimento, Salvatore Puccio e Giovanni Visconti sono abili lettori dei movimenti del gruppo e lavoratori instancabili, Alberto Bettiol e Gianni Moscon – seppure ultimamente un po’ in ombra – atleti capaci di muoversi alla grande in gruppetti ristretti.

Domani mattina diretta Tv su Rai Sport dalle 9,25 e su Eurosport.

Per chi invece fosse ad Harrogate c’è il tempo di un bagno termale, prima che i corridori facciano il loro ingresso nel circuito finale, e di un buon thè alla fine della corsa, magari da Bettye, al numero 1 di Parlamient Street.

Marco Burchi