Mondiali di ciclismo 2019. Vince Pedersen, l’uomo della pioggia

L’Italia si muove a 50 chilometri dal traguardo di Harrogate. Moscon scatta lasciando indietro le facce stravolte dei superstiti del gruppo per accodarsi ad un terzetto in avanscoperta: Teunissen, Pedersen e Kung. Maledetta pioggia, opprimente, fredda. Fin dal mattino ha martoriato i corridori che in certi tratti, per attraversare le pozzanghere, avrebbero avuto bisogno di un trattore, non di una bicicletta. Dietro ciò che rimane della squadra belga tira il gruppo dei superstiti, allungatissimo.

Molti i ritiri eccellenti a causa di cadute, guasti meccanici, energie che improvvisamente se ne vanno: Gilbert, Lutsenko, Asgreen, Jungels, Valverde, Roglic, Rohan Dennis, Evenepoel. Mancano 33 chilometri quando Van der Poel si alza sui pedali e lancia la sfida. Trentin se ne accorge e riesce ad attaccarsi alla sua ruota. Dietro molti cedono, arrancano, desistono. E continua a piovere. Al penultimo giro sono 25 i secondi che separano il quintetto di testa (Van der Poel, Trentin, Moscon, Pedersen e Kung) dal gruppo dei 35 inseguitori, dove un brillante Bettiol lavora per intralciare le tirate di Belgio e Francia. Colbrelli dal canto suo tiene d’occhio Alaphilippe, mai fidarsi di uno come lui. A 20 chilometri dall’agognato traguardo, sullo strappo dell’Oak Beck, il vantaggio dei cinque sfiora il minuto. Moscon si stacca ma poi raccoglie le ultime forze e riagguanta la coda del gruppetto di testa. E continua a piovere. Ultimo giro, suona la campana, forse Cassani comincia a credere che stavolta i suoi ragazzi faranno qualcosa di grande. Poco dopo sorpresa! Van der Poels scuote la testa e cede di schianto. Gli altri quasi non ci credono ma poi si rendono conto e … via le mantelline, adesso o mai più. Il vantaggio tocca un minuto e quindici, Van der Poel, viene lasciato indietro anche dal gruppo dei superstiti. Mancano 9 chilometri. E continua a piovere. In testa i cambi sono regolari, senza Van der Poel i quattro fuggitivi tengono al caldo la speranza di tornare in albergo con la maglia iridata. Ancora l’ascesa dell’Oak Beck e Moscon cede, stavolta definitivamente. Restano in tre, curvi sulla bici e con la schiena illuminata dai fari delle ammiraglie.

Dietro Sagan si sveglia e stacca tutti ma forse poco più di un minuto da recuperare è troppo anche per lui. Tre chilometri e via le borracce. Sotto lo striscione dell’ultimo chilometro i tre capiscono che il podio sarà tutto per loro. Si studiano. Ai 200 metri Trentin scatta ma cede quasi subito allo spunto di Mads Pedersen, che taglia per primo il traguardo e si butta a terra incredulo. Terzo Kung. Quarto Moscon. Le telecamere inquadrano la faccia attonita di Trentin. Sotto la pioggia dello Yorkshire per lui è stata davvero una doccia fredda!

Marco Burchi