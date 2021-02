Montenegro, continua lo scontro sulla libertà religiosa

In Montenegro continua lo scontro politico sulla legge sulla libertà religiosa. Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Podgorica per protestare contro la modifica della normativa varata dal precedente Governo, a guida socialista, che prevedeva, tra l’altro, l’acquisizione da parte dello Stato di alcune proprietà della Chiesa ortodossa. Anche allora vi erano state manifestazioni di segno opposto da parte di cittadini montenegrini fino alle elezioni politiche di agosto che avevano dato origine al nuovo Governo di coalizione guidato da Zdravko Krivokapic. Una delle prime decisioni di Krivokapic è stata appunto di modificare le legge. Il Presidente della Repubblica Milo Dukanovic, da molti ritenuto l’ispiratore della normativa del Governo socialista ha prima rinviato alle Camere per vizi costituzionali, il nuovo provvedimento che poi pero è stato riapprovato. A questo punto a Dukanovic non è rimasto che promulgarlo. La questione della legge sulla libertà religiosa si inserisce in un contesto più generale che riguarda la posizione del Montenegro all’interno dei Balcani occidentali e nei rapporti internazionali. Ci si chiedeva quale sarebbe stato l’ orientamento del Governo Krivokapic, all’interno del quale il partito filoserbo. Per il futuro del Montenegro, aveva la maggioranza, per i rapporti con Europa, Usa e Russia. Questioni delicate che potevano mettere a dura prova gli equilibri raggiunti. Con una notevole abilità diplomatica, ci ha pensato il Ministro degli Esteri Djordje Radulovic a chiarire le cose. Dopo aver ribadito l’ intenzione di entrare nell’ Unione Europea, pronosticando che il Montenegro sarà il primo Paese dei Balcani occidentali ancora a livello di preadesione ad essere ammesso ed anzi accusando il Governo socialista di alcuni ritardi in proposito, Radulovic si è soffermato sui rapporti con gli Usa. Ha ribadito la positività della scelta di aderire alla Nato e ha confermato le sanzioni alla Russia augurandosi però che al più presto si possano eliminare. Quanto alla Serbia ha detto che tutti i Paesi dei Balcani occidentali vanno trattati allo stesso modo ribaltando le tesi socialiste che accusavano il Presidente serbo Vucic di intromettersi negli affari interni del Montenegro e facendo uscire i due Stati dalle tensioni che avevano provocato il richiamo dei rispettivi Ambasciatori. Un equilibrismo diplomatico per riaffermare l’ amicizia con il popolo serbo nel quadro del rispetto della rispettiva autonomia. Ma le questioni internazionali non sono le sole all’ attenzione del Governo presieduto da Zdravko Krivokapic. La giovane Repubblica balcanica e alle prese con una gravissima crisi economica accentuata dalla pandemia da coronavirus che ne ha fatto uno degli Stati più colpiti dell’ ex Jugoslavia. La Commissione Europea ha pronosticato una caduta dei Pil del 14% per questo anno. Il settore più compromesso risulta essere quello del turismo che in modo prioritario in passato sanava le casse di Podgorica. Ma la presenza di ospiti stranieri ne solo periodo estivo, già in forte calo nel 2020, rischia di diminuire ancora di più quest’anno causa il perdurare dell’ infezione del virus. Sarebbe un ulteriore problema che il nuovo Governo di coalizione di troverebbe a dover affrontare con un’ opposizione socialista pronta a trarne il naturale tornaconto politico.

Alessandro Perelli