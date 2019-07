Multitasking: ecco perché un lavoratore non dovrebbe esserlo

Il nostro cervello non è in grado di svolgere egregiamente più azioni allo stesso tempo. Smettiamola di pensare che chi fa più cose è migliore. È l’ora di tornare sulla Terra. Siamo nell’era del multitasking. Tra le offerte di lavoro un’abilità richiesta, che emerge di continuo, è l’attitudine al “tuttofare” (multitasking). Essere multitasking significa essere in grado di svolgere più lavori contemporaneamente. In poche parole, un superman moderno, senza poteri magici però. Nel terzo millennio avere questo requisito è diventato un vero e proprio pregio. Per il datore di lavoro, forse, è un modo per pagare con un solo salario, un dipendente che lavora per due. Lavorare in questo modo, però, potrebbe causare dei problemi a livello cognitivo e non solo. È stato infatti studiato da alcuni neuroscienziati del Dipartimento di Scienze Cognitive del MIT (Massachusetts Institute of Technology) che ogni volta che passiamo velocemente da un’attività all’altra il nostro cervello ne risente dal punto di vista cognitivo.

Il neuroscienziato del MIT Earl Miller, nella sua ricerca, scrive che il nostro cervello ha una capacità molto limitata per gestire più pensieri simultaneamente. E definisce il multitasking come un Mito. Per dimostrare il suo pensiero, prende come riferimento gli incidenti stradali che si verificano a causa del cellulare, ergo: non siamo in grado di condurre un veicolo e guardare contemporaneamente il telefono. La massima acuità visiva si trova nella regione centrale della retina (la fovea), dove i coni (una tipologia di fotorecettori) sono molto più concentrati. Di conseguenza, siamo in grado di vedere solo una piccola porzione di mondo con chiarezza in qualsiasi momento dato. Il nostro cervello, come afferma Miller, ci dà l’illusione di vedere di più di quello che in realtà vediamo perché riempie gli spazi vuoti con predizioni: “Se lì non c’era niente una frazione di secondo fa, ora non c’è niente.”

Un adulto medio, inoltre, è in grado di pensare solo 3-4 cose contemporaneamente. Quindi, alla limitata chiarezza visiva si deve aggiungere anche una limitata capacità cognitiva. Secondo Miller “È come se stessimo sorseggiando il mondo esterno con una cannuccia”.

Il problema che si riscontra con il multitasking, soprattutto in ufficio, è che l’attenzione su uno specifico compito porta ad avere meno attenzione (o percezione) riguardo altre cose. Per essere multitasking passiamo rapidamente da un compito all’altro. Questo causa dei problemi: “inciampiamo” cognitivamente per riconfigurare il nostro cervello per la nuova azione da svolgere. Quindi, anziché migliorare, il nostro lavoro diventa poco efficiente. Si verifica una perdita di produttività, aumentano gli errori, e si riduce la profondità del pensiero.

Per evitare il multitasking , il consiglio è quello di pianificare una singola attività da portare a termine, senza dedicarsi ad altre mansioni. La tentazione , a volte, è forte. Soprattutto se al lavoro si hanno tanti compiti da svolgere. Dobbiamo, però, riconoscere che, oltre a causare stress e stanchezza mentale, non è efficace per la nostra vita. Quindi, se non siete predisposti al multitasking, non preoccupatevi. Nessun uomo lo è per natura.

Chiara Carlini