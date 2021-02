Myanmar, colpo di Stato mette fine alle istituzioni democratiche

Un colpo di Stato militare ha messo fine, in Myanmar, alle istituzioni democratiche che avevano nel Premio Nobel Aung San Suu Kyi la leader indiscussa e popolare. Dopo quindici anni di prigione, dopo essere stata la protagonista delle elezioni del 2015 che avevano decretato la vittoria della Lega nazionale della Democrazia da lei appoggiata e della riconferma di un consenso ancora più alto ( oltre l’ottanta per cento) nelle elezioni dello scorso novembre , è vietata arrestata nella sua abitazione di Yangon dalle truppe del generale Min Aung Hlaing. Con lei sono stati arrestati i dirigenti del suo partito e i parlamentari, internet è stato bloccato ed è stato proclamato uno stato di emergenza per un anno. Il bello è che i militari hanno detto di essere intervenuti a ” norma di legge” secondo poteri assegnati da quella Costituzione da loro stessi approvata nel 2009, quando erano al potere. Il motivo? Secondo il generale Min Aung Hlaing i brogli elettorali che avrebbero falsato i risultati delle recenti elezioni politiche che hanno visto il trionfo della Lega nazionale della Democrazia e l’insuccesso del partito legato ai militari. Il golpe è scattato prima della riunione insediativa del nuovo Parlamento situato nella capitale Nay Pyi Taw. San Suu Kyi ha lanciato un appello alla resistenza e vedremo nei prossimi giorni quale sarà la reazione degli abitanti del Myanmar ma l’ esercito con i carri armati schierati e gli arresti di massa sembra avere il controllo della situazione. Immediate sono state le ripercussioni a livello internazionale. Il neo Presidente americano Joe Biden ha espresso una dura condanna dell’ azione dei militari e ha minacciato la ripresa delle sanzioni. Più prudente l’ atteggiamento della Cina, che in Birmania ha notevoli interessi nel quadro di un interesse strategico. Il colpo di Stato è avvenuta nel periodo più colpito dal covid 19, infezione che aveva caratterizzato anche a novembre le elezioni e che è stata anche uno dei fattori principali per cui ,nelle strade semideserte , i militari non hanno trovato alcuna resistenza. Tra gli arrestati anche il Presidente della Repubblica Win Myint, mentre il Vicepresidente Myint Swe, allineatosi al golpe è stato nominato Presidente provvisorio fino alle nuove elezioni chs si terranno fra un anno.