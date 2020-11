Mymovies, il festival dedicato agli eroi del cinema “di genere”

La prima edizione di “Heroes International Film Fest” doveva svolgersi alla Casa del Cinema di Roma, ma poi è arrivato il Decreto del 24 ottobre scorso con relativa chiusura delle sale ed è tutto cambiato un’altra volta.

Così il primo festival dedicato al rapporto tra Cinema e Arti Visive si terrà online sulla piattaforma di Mymovies da venerdì 6 a domenica 8 novembre, con 72 ore di eventi no stop dedicati a Fantasy e Sci-fi, Horror e Thriller, Action e Crossover, e ai professionisti del grande cinema “di genere”.

Heroes International Film Festival celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere”, delle major e indipendenti. Non solo registi, produttori e attori, come nei festival tradizionali ma, innanzitutto, le maestranze e i professionisti che prima, dentro e dopo il film, lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del cinema su qualunque schermo o device. Mostrando i lavori realizzati per grandi produzioni. Dando voce al loro racconto su come hanno creato questa o quella scena e spiegando le tecniche e le regole del proprio mestiere nella creazione di grandi film e serie internazionali.

Il Festival è strutturato in sei grandi aree tematiche: Universes: una sezione di sette lungometraggi “di genere” in anteprima nazionale; Stories: un concorso in due sezioni per cortometraggi d’autore e di accademie analizzati da una giuria internazionale, 30 i selezionati su 2.450 proposte; Heroes Film School: un programma di 12 masterclass e 11 workshop di artisti e professionisti internazionali e nazionali dedicata ai temi delle Arti Visive e dello Storytelling, della Regia e degli Effetti Speciali, del Suono e dei VFX; Hall of Heroes: un exhibit in forma di web documentary sugli Art Department, con materiali provenienti da produzioni hollywoodiane (Disney-Pixar, Industrial Light & Magic, Weta Digital); Special Events: performance e celebrazioni dedicate ai beniamini del cinema horror e fantasy, thriller e sci-fi, action e crossover: nuove produzioni e grandi maestri di tutti i tempi. Infine, il Premio Heroes Action dedicato ad artisti e professionisti distintisi nel panorama italiano e internazionale, con attenzione particolare al territorio romano, al cinema e alla serialità.

Piatto forte sono ovviamente i sette lungometraggi presentati in anteprima nazionale, di cui forniamo una breve scheda.

“Escape from Pretoria” (Sud Africa, 2020), regia di Francis Annan, con Daniel Radcliffe, Daniel Webber e Mark Winter. Basato sulla storia vera, già raccontata da Tim Jenkin nel suo libro biografico “Inside Out: Escape from Pretoria Prison”, il film è un prison movie che mescola le carte del biopic e del thriller action.

“Blood Vessel” (Usa, 2019), regia di Justin Dix, con Alyssa Sutherland, Robert Taylor, Nathan Phillips, Christopher Kirby, John Lloyd Fillingham, Alex Cooke. Un vampire movie ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Clifton Hill” (Canada, 2019), regia di Albert Shin, con Tuppence Middleton, Hannah Gross, Marie-Jose’ Croze, Eric Johnson. Un thriller moderno dalle tinte noir costruito attorno a quello che appare inizialmente come un semplice caso di persona scomparsa.

“The Blackout: Invasion Earth (Russia, 2019), regia di Egor Baranov e Nathalia Hencker, con Aleksey Chadov, Lukerya Ilyashenko, Pyotr Fyodorov e Svetlana Ivanova. Un improvviso blackout colpisce ogni angolo della Terra, a eccezione di una piccola area dell’Europa Orientale. Quando le forze armate si avventurano nel territorio compromesso, si trovano davanti a una verità scioccante quanto inspiegabile: una quantità enorme di cadaveri. Un sorprendente film di fantascienza russo che per epicità e scene action non ha nulla da invidiare ai blockbuster Usa.

“Jumbo” (Francia, 2020), regia di Zoé Wittock, con Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon, Sam Louwyck. Al suo primo lungometraggio, la Wittock confeziona una delicata favola sul diverso, con una Noémie Merlant che già aveva dato ottima prova di sé in “Ritratto della giovane in fiamme”, perfetta nel ruolo della protagonista.

“Immortal Hero” (Japan, 2019) Regia di Hiroshi Akabane, con Hisaaki Takeuchi. La storia racconta di un manager di successo che lavora troppo, fino a rischiare la vita. Al suo risveglio, scampato alla morte, cambierà l’esistenza di milioni di persone.

“My Grandpa is an Alien” (Croazia, 2019), regia di Marina Andree Skop e Drazen Zarkovic, con Lana Hranjec, Nils Ole Oftebro, Ozren Grabaric. In un solo istante la vita di Una viene completamente stravolta: il nonno è rapito dagli alieni, mentre la madre collassa e finisce in ospedale. Una divertente commedia fantascientifica diretta a un pubblico giovane, ma con un messaggio universale.

