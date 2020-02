Nagabe, autore di “Girl from the Other Side”, ospite di Romics

Nagabe, star internazionale del fumetto manga e autore di “Girl from the Other Side”, sarà uno degli ospiti speciali della prossima edizione di Romics, che si terrà alla Fiera di Roma dal 2 al 5 aprile. L’autore incontrerà il pubblico per parlare dei suoi lavori e della sua carriera, terrà una masterclass di disegno e una sessione di firmacopie.

Nagabe, disegnatore di manga nato nel 1992, pubblica la sua prima opera nel 2013, sperimentando nel corso degli anni, vari generi e approcci, maturando così il suo stile fortemente riconoscibile.

Il suo tratto si muove spesso in dimensioni fiabesche e i suoi racconti son popolati da animali antropomorfi. La sua opera più nota è “Girl From the Other Side”, fiaba dark che ha conquistato pubblico e critica.

Forte di uno stile di disegno particolarissimo e di un immaginifico capace di attirare l’attenzione anche di chi solitamente non legge manga, il racconto di Nagabe è diventato uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni in Italia e nel mondo.

“Girl From the Other Side” racconta le avventure di Shiva, una bambina umana che abita con un Estraneo (che lei chiama Maestro), una creatura maledetta che vive oltre le mura della città, costruite, appunto, per dividere gli Umani dagli Estranei. Il Maestro cerca di proteggere Shiva sia dai soldati, che vogliono ucciderla perché hanno il sospetto che sia stata contagiata, sia dalle altre creature, che puntano a rubarle l’anima.

Di recente Wit Studio ha prodotto un cortometraggio animato tratto dal manga, realizzato con una tecnica di animazione sperimentale, che propone la storia di Shiva e il Maestro in una nuova dimensione espressiva.

In occasione della partecipazione di Nagare a Romics, J-POP Manga pubblicherà anche “Wizdoms”, volume unico antologico con sfumature boy’s love in un’ambientazione carica di magia e misteri.

Antonio Salvatore Sassu