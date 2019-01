Napoli contro ogni forma di antisemitismo

Il 29 gennaio è prevista a Napoli la manifestazione “La tragedia palestinese nella crisi del diritto internazionale”. Il Sindaco di Napoli De Magistris ha concesso la Sala del Maschio Angioino ai promotori della manifestazione. Il punto è che tale iniziativa è sostenuta dal movimento BDS, rete internazionale che sostiene il boicottaggio a Israele e che è nota per le sue posizioni violentemente e esplicitamente antisemite.

Inoltre, durante l’evento, sarà illustrato l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Napoli per l’embargo militare a Israele. Ci sono quindi tutti i preoccupanti presupposti che la manifestazione viri verso una strumentale posizione, appunto, antisemita. Mentre un vento nero aleggia in Europa e anche in Italia sarebbe un pessimo segnale se Napoli perdesse le sue caratteristiche di città aperta e avanzata.

Pertanto riportiamo le parole di Neomi Di Segni, Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di Lydia Schapirer, Presidente Comunità Ebraica di Napoli.

“Le Istituzioni napoletane riconsiderino il sostegno al movimento antisemita. Sindaco De Magistris , Giunta comunale, Rappresentanti delle Acli campane e dell’Università Federico II di Napoli, siamo venute a sapere con sconcerto che il prossimo 29 gennaio, nella sede solenne del Maschio Angioino, è prevista una conferenza dal titolo “La tragedia palestinese nella crisi del diritto internazionale”…. Ci preme sottolineare – affermano le rappresentanti nazionale e napoletana della Comunità – che nella definizione di antisemitismo formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance che il Consiglio dell’Unione Europea, con risoluzione del 6 dicembre, ha riconosciuto all’unanimità come punto di riferimento imprescindibile per trattare questa minaccia (l’antisemitismo ndr.) sempre più significativa nel nostro presente, tra le varie casistiche di odio antiebraico spicca la negazione al popolo ebraico del diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza di uno Stato di Israele sia un’impresa razzista. E inoltre l’equiparazione tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti è tra l’altro sanzionata come ipotesi di riduzione della Shoah. Posizioni entrambi ricorrenti nelle iniziative promosse dal BDS e attraverso questa iniziativa in preparazione, che le vostre istituzioni sembrano voler avvalorare e che vi chiediamo di voler riconsiderare collocando il dibattito politico nelle sedi internazionali e dei negoziati bilaterali tra i due popoli”.

Napoli, aggiunge chi scrive, è e deve essere sempre una città “aperta”, una città che sfida qualsiasi forma di odio, di violenza, e di xenofobia. Napoli è un “ponte” tra l’Europa e il resto del mondo. Di certo il vento dell’antisemitismo non passerà da queste parti.

Massimo Ricciuti