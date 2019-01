Napoli milionaria! commedia manifesto contro la guerra

La spinta, l’impulso a scrivere la commedia Napoli milionaria!, Eduardo De Filippo l’ebbe alla vista delle macerie materiali e morali prodotte dal secondo conflitto mondiale: “Poche settimane dopo la Liberazione mi affacciai al balcone della mia casa di Parco Grifeo, e detti uno sguardo al panorama di questa città martoriata: così mi venne in mente in embrione la commedia e la scrissi tutta d’un fiato, come un lungo articolo sulla guerra e sulle sue deleterie conseguenze”. Prima storia neorealista del dopoguerra, rappresentata per la prima volta il 25 marzo del 1945.

Napoli milionaria! è ambientata in uno squallido stanzone situato in un vicolo della Napoli bombardata del 1942. Qui vive la famiglia Jovine, composta dal tranviere disoccupato Gennaro, dalla moglie Amalia e dai loro figli, i giovani Amadeo, Maria Rosaria e la piccola Rita. La famiglia sopravvive grazie ad Amalia, che si arrangia con il contrabbando. Gennaro non approva la condotta della moglie, ma in famiglia non è tenuto in conto. Durante l’occupazione, Gennaro sparisce finendo in un campo di concentramento tedesco e di lui non si sa più niente. Riappare nel dopoguerra e tornando nella sua casa nota un’agiatezza che prima non c’era, trova la famiglia disgregata (la figlia maggiore, incinta, è stata abbandonata dal suo seduttore; Amadeo è diventato ladro, mentre la piccola Rita è ammalata), i valori morali calpestati. Temprato dall’esperienza della guerra e dalla sofferenza, che gli ha insegnato a comprendere e a perdonare, Gennaro mostra ora un atteggiamento pacato e tenace, coltiva la speranza che il mondo possa rinascere: “A sta guerra cca’ se torna buone…can un se vo’ fa male a nisciuno. Nun facimmo male, Amà…Nun facimmo male”.

Diversamente, i dolori, i lutti e le miserie prodotti dalla guerra, non interiorizzati, saranno i mali del futuro: intolleranza, odio, violenza, avidità, egoismo, disprezzo per la vita umana, esasperato nazionalismo. Poi, messo di fronte alla vita spensierata, ai primi sintomi del benessere e del primo consumismo, disgustato dall’alleanza tra cattivo gusto, ignoranza e criminalità che si delinea all’orizzonte e prefigura la nascita di una inedita antropologia di massa che frustra il bisogno di rigenerazione morale e di rinnovamento della società italiana, di cui Napoli, con il suo tessuto socio-economico sconvolto dalla guerra è un simbolo, la sensibilità di Gennaro gli fa dire che “‘A guerra non è fernuta…E nun è fernuto niente!”. Disorientato dalla reticenza dei familiari e di quanti distratti e infastiditi gli voltano le spalle e ostacolano il desiderio di raccontare la sua esperienza, l’ex deportato non si raccapezza. Perché nella Napoli del 1945, come nel resto d’Italia, la gente non voleva sentire racconti? La gente, come spiegava Primo Levi che incontrava difficoltà a pubblicare il libro-testimonianza “Se questo è un uomo”, ” aveva altro da fare. Aveva da costruire le case, aveva da trovare un lavoro.[…] La gente…aveva voglia d’altro, di ballare, per esempio, di fare feste, di mettere al mondo dei figli”. Napoli milionaria! giudicata da qualcuno, nel clima “impegnato” dell’immediato dopoguerra, una storia edulcorata della vita popolare napoletana, in realtà, pur recando nel titolo una precisa indicazione geografica, chiamava in causa gli sconvolgimenti prodotti in ogni parte del mondo dalla catastrofe della guerra, portatrice di corruzione, di distruzione, di opportunismo, di sfruttamento del prossimo, di morte. In questo senso “’O vascio ‘e donn’ Amalia Jovine” nel capolavoro di Eduardo diventava il punto di osservazione per parlare dell’intero Paese e della comunità umana, perché i problemi che agitavano e squassavano la città partenopea non conoscevano confini. Scrivendo Napoli milionaria!, Eduardo intendeva comunicare la sua moralità attraverso un teatro di contenuto e umoristico (indimenticabile nel primo atto la scena in cui Gennaro si finge morto per nascondere le merci che la moglie vende a “borsa nera”), anche se i casi che raccontava erano tragici e prevalevano sugli elementi comici e leggeri che caratterizzavano le precedenti prove dell’artista. Tutto ciò faceva di Napoli Milionaria! la prima commedia di Eduardo che, partendo dall’osservazione di un ambiente familiare, puntava soprattutto a una rappresentazione polemica della realtà contemporanea.

Un’opera innovativa nel panorama culturale del tempo e che segnava una svolta nella carriera del commediografo, come spiegava bene lo stesso Eduardo in una intervista apparsa su “La Stampa” del 5 aprile 1981: “Sempre nei miei testi, anche quelli più comici, c’è un risvolto drammatico. Ma questo risvolto per tanto tempo non ho potuto approfondirlo. La compagnia con quei grandi attori che erano Peppino e Titina aveva un grande successo. La loro vena era precisa, quella di Peppino prepotentemente comica. Scrivere ruoli per lui e per Titina mi sembrava un obbligo e un dovere. Così sono andato avanti per anni. Se fossi stato solo avrei incominciato prima. Fu dopo la guerra con Napoli milionaria! che avvenne la svolta. Ricordo che a Roma, alla fine del primo atto, mi diressi verso la ribalta e dissi al pubblico: “Questo primo atto umoristico è legato al vecchio teatro fatto finora. Dal secondo atto nasce il mio nuovo teatro”” .

Lorenzo Catania