Nasce il governo Draghi con forte connotazione politica. I vari partiti inseriscono loro uomini e Draghi inserisce poco meno della metà di tecnici. Non si potrà dire che Renzi ci abbia guadagnato sul piano del potere. Solo Bonetti rientra e per di più alle Pari opportunità. Ha vinto la partita politica e questo può bastargli. Certo che il Pd che passa dal O conte o le elezioni a un governo con la Lega (Giorgetti al Mise, Garavaglia al Turismo, la Stefani alla disabilità), avrà i suoi problemi. Tre ministri sono Pd (Franceschini alla Cultura, Guerini ala Difesa e Orlando al Lavoro), quattro ai Cinque stelle (Di Maio agli Esteri, Patuanelli all’Agricoltura e D’Incà ai Rapporti col Parlamento, la poi la Dadone), tre a Forza Italia (Brunetta alla Pubblica amministrazione, la Gelmini agli Affari generali e la Carfagna al Sud), più la Bonetti (Italia viva) alla Famiglia, e Speranza, Leu, alla Sanità. E sono 15. Poi ci sono 10 tecnici nei settori dell’Economia e della Pubblica Istruzione che Draghi ha preferito tenersi sott’occhio. Ottima la Cartabia alla Giustizia. Che dire. Tanti, tanti auguri al governo di salvezza nazionale e al presidente del Consiglio. Dobbiamo crederci se vogliano salvarci. Il futuro dell’epidemia e dell’economia é incerto. Possiamo farcela solo con l’apporto incondizionato di tutti. E soprattutto con un presidente del Consiglio stimato in Europa e nel mondo. Bisogna avere fiducia. Un governo di salvezza nazionale é un pregio unico che non può essere sprecato. I precedenti sono quelli degli anni settanta e dell’immediato dopoguerra. Nel primo caso però l’unità nazionale, dovuta alla lotta al terrorismo e alla crisi economica, era governata da un monocolore democristiano. Nel secondo caso tutti i partiti, uniti dalla lotta antifascista, componevano un esecutivo non meno eterogeneo dell’attuale, peraltro diviso, almeno fino al 2 giugno, dalla discriminante repubblicana e poi dalla appartenenza a due mondi contrapposti. Oggi penso che il governo di (quasi) tutti possa godere di minori pregiudiziali ideologiche e di un comune senso della necessità di servire l’Italia nella sua fase più difficile. Si é fatta la migliore scelta possibile.