Nasce la rubrica socialista “Face to Face”. Ospite il segretario Enzo Maraio

Nasce la rubrica politica on line “Face to Face. A confronto con…”, a cura dell’ufficio comunicazione del Psi. Una piattafroma che ospiterà non solo dirigenti del partito ma anche a interventi ‘esterni’ del mondo della politica e della società, in questo periodo di emergenza sanitaria. La rubrica, che tratterà temi di maggiore rilevanza politica, sociale ed economica durante il lockdown dovuto al Covid-19, sarà curata dalla responsabile della comunicazione e capo ufficio stampa del Psi, Giada Fazzalari, che ospiterà in live i vari contributi sulla pagina Facebook del partito (@partitosocialistapsi), collegata a tutte le pagine social del Psi (Instagram, Twitter e YouTube).

Ad inaugurare la rubrica, il segretario del Psi Enzo Maraio, ospite del primo appuntamento di ‘Face to Face’ previsto per sabato 11 aprile alle ore 18.30. Durante la diretta si potrà interagire, confrontarsi e porre delle domande agli ospiti. “Un’iniziativa utile – ha detto il segretario del Psi – in un momento in cui il lockdown ci costringe a stare a casa ma non a stare fermi. Vogliamo raccontare qual è il contributo che i socialisti stanno dando in questa fase di emergenza senza precedenti e quali sono le nostre iniziative per futuro. L’Italia ha bisogno di ripartire per rialzarsi dal crollo economico che stiamo subendo, ma bisogna farlo tutelando la salute di tutti”- ha aggiunto Maraio.

“E’ anche un modo per sentirci più vicini – ha proseguito il segretario – e per far arrivare la nostra solidarietà a tutti i nostri amministratori, sopratutto sindaci, iscritti e militanti che nei loro territori stanno dando una mano per la ripresa”