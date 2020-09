Nasce nella Capitale “Idee di futuro”, workshop dell’Architettura

In occasione di “Change. Architecture Cities Life”, il festival di architettura promosso dal MiBACT e organizzato dall’associazione Open City Roma, l’Associazione Tevereterno Onlus presenta “Idee di futuro”, un programma a cura di Carlo Gasparrini, Rosario Pavia, Valeria Sassanelli e Isabella Clara Sciacca, dedicato all’architettura, alla natura, agli spazi di cittadinanza e al futuro delle città.

Si tratta di una serie di eventi rivolti ai ragazzi delle scuole medie e dell’università, sviluppato in itinerari esplorativi e workshop. In occasione del Festival “Change. Architecture Cities Life” verranno realizzati i primi due itinerari guidati e workshop del programma, il cui svolgimento prosegue fino a fine anno e nel 2021, che puntano a rendere le nuove generazioni protagoniste di una presa di coscienza delle tematiche ambientali, coinvolgendoli in un’attività di rilettura creativa e riprogettazione del territorio, per farli diventare parte attiva del cambiamento. «Con “Idee di futuro” -afferma Luca Zevi, presidente dell’Associazione- Tevereterno continua a proporre, in particolare ai giovani, di mettere al centro della loro formazione una conoscenza approfondita dell’ambiente naturale e del patrimonio storico, percorrendone in maniera consapevole due ambiti di grandissima qualità».

Il programma “Idee di futuro” vuole indagare potenzialità e limiti del nostro presente di fronte alle sfide poste dalla crisi climatica e puntare i riflettori sulla trasformazione consapevole e sostenibile del territorio, in cui una comunità può crescere insieme.



I primi due eventi

Sabato 26 settembre dalle ore 15 alle 17:30 si svolgerà la passeggiata dal Gianicolo a Piazza Tevere (lo spazio sul lungotevere fra Ponte Mazzini e Ponte Sisto che l’associazione ha trasformato in un luogo di eventi e interventi artistici site-specific), seguita dal laboratorio per ragazzi delle scuole medie a cura di Valentina Di Stefano, Marcello Mele e Ilaria Olivieri del collettivo PLANS.

I partecipanti agli itinerari verranno invitati a cogliere gli elementi caratterizzanti del territorio che attraversano, a tradurli in una foto e un testo breve che saranno raccolti in un hashtag Instagram dedicato; alla fine del percorso guidato il gruppo userà le suggestioni per immagini e parole per formare uno storyboard che rappresenta il territorio, con l’obiettivo di dare forma a una visione del futuro dello spazio fluviale, aperto alla cittadinanza e pienamente vivibile.

Sabato 10 ottobre, sempre dalle ore 15 alle 17:30 ci sarà l’esplorazione guidata dall’Aventino a Piazza Tevere, che vedrà coinvolti gli studenti universitari; durante il percorso i ragazzi verranno stimolati a leggere il territorio con le sue risorse e i suoi limiti, per cogliere il valore di un’area di grande valore storico e ambientale e immaginare insieme le possibilità di miglioramento degli spazi naturali all’interno della città.

Prenotazione tramite mail a office@tevereterno.org.Tutti gli eventi sono realizzati nel pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del covid-19

L’evento è realizzato in collaborazione con Accademia dei Lincei, Museo orto botanico di Roma, Sovraintendenza capitolina e con il patrocinio del Municipio Roma I centro

Associazione Tevereterno Onlus

Fondata a Roma nel 2004, l’Associazione Tevereterno Onlus è impegnata nella promozione e realizzazione di progetti site-specific per restituire alla città la vitalità e il ruolo centrale che hanno caratterizzato il fiume per millenni. Coinvolge una squadra internazionale di persone esperte in diversi campi della filiera culturale nell’obiettivo comune di rigenerare l’area del Tevere e farne uno spazio pubblico per eventi culturali, aperto alla cittadinanza. Negli anni l’Associazione Tevereterno Onlus è stata promotrice di numerosi interventi che hanno coinvolto artisti di calibro internazionale e hanno visto il coinvolgimento di istituzioni e aziende di rilievo.

Presidente: Luca Zevi.

Membri: Andrea Biagioni, Paola Cannavò, Tiziana D’Acchille, Massimo Galletta, Carlo Gasparrini, Guglielmo Gigliotti, Rosario Pavia, Monica Scanu, Isabella Clara Sciacca, Gianni Squitieri, Giuseppe Teano, Stefania Teodonio, Paola Verdinelli, Rosalia Vesco.