Nemo, due proposte di design ideali per lo smart working

Il brand Nemo, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, ha creato due proposte di prodotto per lo smart-working, fornendo soluzioni di illuminazione, e non solo, pensate per gli ambienti di lavoro all’interno delle abitazioni.

“Abbiamo lavorato in maniera molto rapida allo sviluppo di due linee di prodotto che riteniamo possano rappresentare una risposta immediata alle necessità di questa emergenza e al conseguente sviluppo del lavoro agile. La soluzione interessante è stata quella di realizzare queste due collezioni attraverso l’impiego di componentistiche già presenti in azienda. Di fatto abbiamo lavorato ad una sorta di ingegnerizzazione creativa d’emergenza”, ha dichiarato Benedetto Li Volsi, responsabile dello sviluppo concept in Nemo.

La prima proposta è Workaround, un oggetto leggero e compatto ma allo stesso tempo in grado di delimitare nettamente lo spazio di lavoro circostante, fornendo non solo la luce necessaria ma anche tutti gli strumenti pratici che solitamente troviamo sul nostro desk: prese del pc, presa usb, caricatore wireless.

Il secondo prodotto è Workingline, ideato da Bernhard Osann, e rappresenta un ecosistema completo di molteplici accessori. Di immediata installazione, è basato sul concetto di track applicato ai piani di lavoro, che siano essi di un ufficio o di un’abitazione.

Entrambi i sistemi prevedono l’utilizzo della lampada Untitled, nella versione lineare, che emette un flusso luminoso garantendo il miglior comfort possibile grazie alla sua forma specifica che non riflette luce sullo schermo. Non è stata tralasciata la possibilità di predisporre una schermatura in materiale resistente e facile da sanificare per una sicura protezione individuale in ambienti condivisi.

Andrea Malavolti