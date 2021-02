Nencini a Franceschini: aprire musei, costituire tavolo lavoro

Una lettera-appello indirizzata al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, prima firma del presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini, e sottoscritta in modo ‘trasversale’ da molti membri della commissione a Palazzo Madama come Mario Pittoni (Lega), Francesco Verducci (PD), Claudio Barbaro (FdI), Andrea Cangini (FI), Danila De Lucia (M5S), Bianca Granato, Albert Laniece (Svp) . Roberto Rampi (PD), Maria Saponara (Lega), Daniela Sbrollini (IV). Nella lettera i senatori della commissione cultura chiedono a Franceschini la riapertura dei luoghi della cultura – musei, teatri cinema ecc – in sicurezza. “L’Italia sta affrontando con sacrificio e determinazione – si legge nella lettera – uno dei momenti più drammatici della vita della Repubblica.

La novità positiva del 2021, accanto alla disponibilità dei fondi del Recovery Plan, è senz’altro l’inizio della vaccinazione di massa, lo strumento che ci consente prima di contenere, poi di fronteggiare con successo la pandemia”- scrivono i senatori nella lettera promossa da Nencini.

“I luoghi della cultura – dai musei alle sale da concerto, dai teatri ai cinema a ogni altra sede – hanno dimostrato di essere sicuri e di non rappresentare nessun incentivo al contagio. Da tempo sono state adottate tutte le misure previste per tutelare la salute dei cittadini.

È possibile programmare la loro riapertura costituendo – propone Nencini – quanto prima un tavolo ad hoc che rediga un piano di medio periodo riguardante l’intero comparto, proprio come richiedono gli assessori alla cultura delle grandi città e i tanti operatori culturali che hanno reso l’Italia un paese unico.

Pianificare la riapertura è la strada maestra, un segnale di ritorno alla vita – si legge in conclusione – che incrocia l’orientamento espresso dal Presidente Draghi nel suo intervento alle Camere sulla fiducia. Confidiamo nella sua sensibilità”