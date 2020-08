Nencini: “Crimi e Salvini chiedano conto. Tridico ha Fatto di tutta l’erba un fascio”

“Il coordinatore di Italia Viva ha preso la strada giusta: ha chiesto ai membri dei gruppi parlamentari se avessero goduto del bonus. Nessuno l’ha preso. Io ho informato il mio segretario: nessun bonus (600 euro, bicicletta, monopattino, nulla di nulla, com’è giusto che sia). Bene. Mi domando cosa aspettino Crimi e Salvini a fare altrettanto. Si chiama etica della responsabilità”.

Così in un post su Facebook Riccardo Nencini, senatore del Psi e presidente della commissione cultura del Senato. “Mi domando infine cosa aspetti il presidente dell’Inps ad applicare la delibera dell’Anac, adottata nel 2013, che obbliga a fare nomi e cognomi. Lanciato il sasso non può ritirare la mano. Dura lex sed lex, dicevano i romani. Semmai un punto va chiarito. Che nessuno paragoni i consiglieri e i sindaci di piccoli comuni ad assessori regionali e parlamentari. I primi percepiscono una manciata di euro, poche lire davvero, e solo quando partecipano alle rare sedute consiliari. Se la crisi li ha messi in difficoltà economiche hanno fatto bene a richiedere il bonus. Quanto ai sindaci di comuni minuscoli, vale lo stesso concetto. E allora si torna al punto di partenza, al conflitto tra trasparenza e privacy. Male ha fatto il presidente dell’Inps a fare di tutta l’erba un fascio, a gettare in pasto alla folla inferocita donne e uomini che fanno politica indipendentemente dalle indennità percepite, per passione, a servizio della loro comunità. Servirebbe buon senso ma anche per Tridico ha prevalso il senso comune”.