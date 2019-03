Nencini e Turco a Zingaretti: progetto riformista condiviso

“Ai nostri auguri a Nicola Zingaretti per la sua elezione a segretario del Pd aggiungiamo un invito politico. Immaginiamo un progetto riformista condiviso, aperto a tutte le forze socialiste e democratiche che aderiranno al Gruppo Socialista nel Parlamento Europeo, attorno al quale costruire una risposta comune ai preoccupanti movimenti sovranisti e nazionalisti che crescono in tutta Europa”. È quanto si legge in una nota congiunta del Segretario del Psi, Riccardo Nencini e Maurizio Turco, presidente Lista Marco Pannella.

“Le prossime elezioni europee sono l’occasione per costruire un’alternativa credibile al governo giallo-verde e rappresentano un’opportunità decisiva che non vogliamo disperdere. Sarebbe colpevole sprecare i tanti segnali che emergono in tutto il Paese: movimenti civici per la difesa dei diritti civili e sociali, associazionismo civico e forze sindacali in piazza. Bisogna mettere in campo, sin da subito, un progetto e un programma condivisi. Una responsabilità di fronte alla quale sarebbe irresponsabile sottrarsi”- hanno concluso.