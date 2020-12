Nigeria. Dilaga la violenza islamica. Rapiti trecento studenti

Vi ricordate delle 276 ragazze, rapite nel 2014, da una scuola di Chibok, nella parte nord orientale della Nigeria da Boko Haram, organizzazione terroristica jiahadista? Fu una vicenda che giustamente suscitò un grande scalpore e una notevole mobilitazione internazionale. Oltre a quelle riuscite a fuggire, a quelle liberate dai blitz delle forze armate governative, a quelle rimaste uccise da quelli stessi blitz, ne rimangono ancora un centinaio in mano agli estremisti di cui parte pare costrette a matrimoni forzati con i leader di Boko Haram. Bene, nei giorni scorsi, in un’altra parte della Nigeria, nella regione di Katsina, trecento studenti hanno subito la stessa sorte. Gruppi armati hanno attaccato una scuola secondaria di un villaggio e nonostante la presenza di agenti della sicurezza, in parte rimasti uccisi, hanno requisito trecento dei ragazzi presenti mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Questa volta il rapimento non è forse attribuibile direttamente a Boko Haram, che agisce in una zona più orientale dello Stato, ma ad altri gruppi terroristici, fatto sta che è stato rivendicato dal leader di Boko Haram Ababakar Shekau secondo il quale gli studenti sono da lui tenuti prigionieri. Un’ulteriore dimostrazione che la Nigeria, Stato con una situazione economica dinamica per il continente africano, anche se in crisi causa il diffondersi della pandemia da coronavirus e dal crollo del prezzo del petrolio di cui è un grande produttore, continua a vivere in una situazione interna instabile e pericolosa. Il Presidente della Repubblica Muhammadu Buhari, ex generale, quando assunse la guida del Paese, nel 2015, promise di liberare la Nigeria dai gruppi estremistici e in particolare da Boko Haram, che si era affiliato allo Stato islamico, ma è stato clamorosamente smentito proprio da questo ultimo episodio di rapimento e da tutta una serie di azioni terroristiche di gruppi armati che quotidianamente mettono a soqquadro lo Stato, soprattutto le regioni povere del Nord. A nulla, tra l’altro, sono servite la violenza e la brutalità, con cui ha usato le forze armate nigeriane non solo contro i gruppi estremisti ma anche contro la popolazione scesa in piazza per protestare proprio contro questi metodi. La violenza islamica dilaga sempre di più in Nigeria e il recente rapimento dei trecento studenti dimostra che la situazione è sempre di più incontrollabile. Negli ultimi anni si è assistito a numerosi rapimenti di sacerdoti cattolici e proprio due giorni fa’ è giunta la notizia che Padre Valentine Ezeagu, che si recava a un funerale nella regione di Anambra, è stato requisito da gruppi armati. In questo caso pare che non si tratti di terrorismo ma solo di delinquenza comune legata all’estorsione ma il clima in cui vivono i cattolici non è sicuramente piacevole.

Frattanto dopo l’incursioni armata che ha prodotto il rapimento di trecento studenti le scuole di cinque regioni della Nigeria sono state chiuse mentre si susseguono le manifestazioni dei genitori e dei parenti dei ragazzi rapiti per richiedere la loro liberazione. Il Presidente Buhari continua a ritenere la situazione interna sotto controllo ma il malcontento aumenta nei suoi confronti mentre si calcolano in molte migliaia le vittime del terrorismo islamico di Boko Haram. Domenica scorsa l’ultimo episodio: terroristi appartenenti allo Stato islamico hanno assalito nella regione del Borno, nel nord del Paese, un convoglio militare uccidendo cinque soldati, mentre altri uomini armati hanno preso di mira un convoglio civile prendendo trentacinque ostaggi che non sono riusciti a fuggire.

Alessandro Perelli