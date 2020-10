Marsala. In questa tornata elettorale i numeri sono eloquenti e non richiedono eccessivi commenti. La lista PSI, scesa in campo con il proprio simbolo, si attesta all’11,8% (confermando i circa 4000 voti delle precedenti elezioni) e prende tre seggi con due presenze in giunta, i consiglieri uscenti socialisti Galfano e Chianetta.

La lista del consigliere uscente del PSI Michele Gandolfo raggiunge il 7%, elegge 2 consiglieri e sarà rappresentata in giunta. ” L’intesa psi-via che da alcuni mesi abbiamo messo in campo insieme al sen. Papania ha costituito la vera novità di questa competizione elettorale, aggregando complessivamente il 25% dei voti.

Abbiamo cambiato la geografia politica, forse non solo marsalese”, queste le parole del vice segretario nazionale del Psi on. Nino Oddo .

Nella quinta città della Sicilia clamorosa la sconfitta di PD, M5S e Lega, che clamorosamente non entrano in consiglio comunale .

Il sindaco uscente del PD dichiara:<< lascerò la politica>>.

Le coalizioni tradizionali non reggono il passo con gli stravolgimenti socioeconomici, e cambiano gli equilibri politici. I socialisti, pur con tutte le difficoltà di questa stagione politica, rientrano in campo con competenza ed esperienza ottenendo lusinghieri risultati .

Nino Oddo

Vice Segretario Nazionale PSI

Katy Marino

Membro della direzione nazionale