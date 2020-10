Nobel per la fisica. Dalla legge della relatività ai buchi neri

Il Nobel 2020 per la Fisica è stato assegnato a tre scienziati che hanno ricevuto il premio. La metà del premio è andata al britannico Roger Penrose, professore emerito di matematica ad Oxford, 89 anni, padre dello studio che ha fornito gli strumenti matematici per dimostrare il nesso tra la teoria della relatività di Albert Einstein ed i buchi neri. Penrose, ha portato avanti buona parte di questi studi negli anni 60 a fianco di Stephen Hawking, scomparso nel 2018.

Oggi molti nomi del mondo della fisica, lamentano l’arrivo tardivo di un premio che avrebbe potuto ricompensare anche le fatiche di Hawking, grande scienziato e grande divulgatore.

L’altra metà del premio è stata assegnata a Reinherd Genzel e a Andrea Ghez per la scoperta di un oggetto compatto _supermassiccio _al centro della nostra galassia, Sagittarius A* al centro della Via Lattea.

Andrea Ghez è la quarta donna in oltre un secolo ad aggiudicarsi il premio Nobel per la fisica, la prima è stata Marie Curie nel 1903. Dopo la premiazione, Andrea Ghez ha detto: “Spero di poter essere una fonte di ispirazione per altre giovani in questo campo di ricerca”.

Quest’anno il Nobel per la fisica è stato dedicato a uno dei fenomeni più esotici dell’universo, ma con due sfumature diverse perché si tratta di ricerche fisico-matematiche, e di contributi sperimentali.

Il britannico Roger Penrose ha dato molti contributi in campi diversi, dalla matematica alla fisica, dalla cosmologia alla filosofia. Il premio dell’Accademia di Svezia gli riconosce in particolare l’aver dimostrato la possibile esistenza dei buchi neri, punti dello spazio la cui attrazione gravitazionale mostruosa inghiotte qualunque cosa capiti nelle vicinanze, anche la luce, basandosi sulla teoria della relatività generale.

La teoria formulata da Albert Einstein nel 1915 deduce, da alcuni semplici principi, un modello complessivo della gravitazione, cioè del fatto che tutti i corpi dotati di massa si attraggono tra loro. Nella relatività generale, lo spazio e il tempo formano un ‘continuum’ quadridimensionale, lo spazio-tempo, che può essere pensato come un tessuto che viene ‘curvato’ dalle masse. Questa deformazione provoca l’attrazione tra le masse e può deviare il percorso di un raggio di luce.

La relatività generale fornisce una spiegazione della struttura su larga scala e dell’evoluzione dell’universo. Le sue equazioni prevedono diversi fenomeni del cosmo che sono stati confermati sperimentalmente nel corso del Novecento. Nei primi anni dopo la pubblicazione della teoria, tuttavia, alcuni di questi fenomeni suscitavano sconcerto negli stessi fisici.

Le leggi relativistiche prevedono, per esempio, che se la curvatura dello spazio-tempo è sufficientemente grande in una sua certa regione di spaziotempo, da lì nulla può allontanarsi, neppure la luce. È il caso della zona che circonda una singolarità gravitazionale, un punto la densità della massa tende teoricamente all’infinito, cioè quello che chiamiamo buco nero.

Le diverse possibili soluzioni delle equazioni relativistiche, come nel caso dei buchi neri, erano così contrarie al senso comune e alle leggi della fisica note all’epoca, che la comunità scientifica iniziò a dividersi tra una maggioranza (tra cui lo stesso Einstein) che pensava che si trattasse di soluzioni esotiche, puramente speculative, e una minoranza che riteneva che i buchi neri si potessero formare realmente nel cosmo.

Il dibattito rimase vivo fino agli anni sessanta, finché, nel gennaio del 1965, dieci anni dopo la morte di Einstein, Roger Penrose dimostrò che i buchi neri si possono formare effettivamente, e li descrisse dettagliatamente in un articolo considerato il più importante contributo alla teoria generale della relatività dai tempi di Einstein.

Ora, la conferma sperimentale dei buchi neri pone chiaramente un problema, dato che non emettendo luce non possono essere osservati direttamente, perciò occorre scovarli studiando in che modo la loro gigantesca gravità influenza il moto delle stelle circostanti.

Ed è ciò che hanno fatto Reinhard Genzel e Andrea Ghez, a capo di due gruppi indipendenti di astronomi che all’inizio degli anni novanta hanno iniziato a osservare il centro della nostra galassia, e in particolare una sorgente di onde radio denominata Sagittario A*, continuando per quasi 30 anni.

Con un costante raffinamento della tecnologia, i due gruppi di astronomi hanno tracciato con precisione le orbite di una trentina di stelle più luminose delle altre, come quella denominata S2, che impiega circa 16 anni per una rivoluzione completa intorno a Sagittario A* (per confronto, il Sole impiega circa 200 milioni di anni).

Le orbite delle stelle dipendono dalla massa del corpo centrale, e sono perciò la miglior prova che Sagittario A* nasconde in realtà un buco nero supermassiccio, dotato di una massa quattro milioni di volte superiore a quella del Sole, concentrata in una regione di spazio non più grande del sistema solare. È questa la conclusione su cui i dati di Genzel e di Ghez sono risultati in eccellente accordo.

Il mistero dell’universo non finisce mai di affascinare. Tante altre scoperte ancora ci attendono per soddisfare il desiderio di conoscenza dell’umanità immersa in un mondo infinitamente sconosciuto.

Salvatore Rondello