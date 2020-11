NON È UN COPRIFUOCO

“La pandemia corre repentinamente in Europa, costringendo ogni Paese a varare nuove misure restrittive di settimana in settimana. Entro mercoledì saranno pronte nuove restrizioni”, ha detto il presidente Conte in aula. “Rimetto al Parlamento ogni decisione rispetto alla necessità di misure necessarie con la massima speditezza” per arginare “il repentino aumento del contagio, anche perché entro il prossimo mese saranno 15 le regioni a rischio”, ha aggiunto all’inizio del suo discorso ai deputati. “Il Parlamento – ha proseguito – potrà esprimersi prima dei provvedimenti del governo e do la mia disponibilità ad accogliere i rilievi che arriveranno”.

“Nel prossimo Dpcm – ha spiegato – indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute”.

Conte ricorda anche l’ultimo report in cui purtroppo si evidenzia l’aumento dei contagi in determinate regioni e sulle quali bisogna intervenire.

“Le chiusure differenziate delle regioni in base ai rischi di contagio è quello che i socialisti avevano auspicato e chiesto. Ora le regioni adeguino le proprie ordinanze alla normativa nazionale, su scuola e orari di chiusura delle attività commerciali”.

È il commento del segretario del Psi Enzo Maraio all’ intervento del presidente del Consiglio Conte in Aula per riferire sul nuovo Dpcm. “Il Governo preveda aumenti degli aiuti alle imprese, alle partite iva e agli autonomi già previste dal DlRistori e le estenda a tutte le attività commerciali danneggiate dall’emergenza e dalle ordinanze restrittive”

Le misure in arrivo sono contenute nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Questo secondo Dpcm continuerà ad incentivare le persone a restare a casa ed uscire solo per andare al lavoro o per ragioni di salute. Stiamo cercando di lasciare fabbriche e quante più possibile attività produttive aperte. Ci saranno misure più restrittive per le Regioni che hanno un tasso di Rt superiore a 2”, ha aggiunto. “Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media e quindi lasciare i bambini più piccoli con la didattica in presenza e ragazzi con disabilità”.

– DAD al 100% per le superiori

– limitazione della mobilità fra Regioni a rischio

– chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi

– chiusura di musei, sale bingo e scommesse (continua)

Inoltre alle 21 scatta il cosiddetto ‘coprifuoco’ per tutti in tutta Italia, a eccezione, come per gli spostamenti tra Regioni, per ragioni di salute, lavoro o di urgenza.

“Se riuscissimo tutti a non usare la parola coprifuoco, che nel vissuto delle persone evoca una restrizione delle libertà, e cambiarla con restrizioni di movimento sarebbe meglio. Non si mettono in discussione le libertà delle persone, ma si agisce sulla possibilità di movimento vista la situazione epidemiologica”. Lo spiega Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che fa il punto della situazione poco prima del nuovo Dpcm con ulteriori misure anti-contagi.

“Quello che ha sempre guidato l’azione del governo e del premier Conte è il criterio di proporzionalità e ragionevolezza – continua Locatelli – Più crescono i casi e più sono importanti i provvedimenti che si prendono. Il Cts ha dei compiti ben distinti rispetto a quello che fa la politica, noi possiamo sostanzialmente supportare il Governo con le analisi tecniche, con i consigli e le raccomandazioni, ma è onore e onere della politica fare le scelte. Altrimenti si crea una confusione di ruoli”.

Nonostante l’appello del premier Conte alle opposizioni affinché ci sia un clima di massima collaborazione, non sono mancate le critiche da parte di Lega e Fratelli d’Italia contro l’operato del Governo. Inoltre con Forza Italia e Ncs è stata presentata una risoluzione per evitare un nuovo Lockdown in cui vine richiamato l’operato dell’Esecutivo “responsabile dei ritardi e degli errori di programmazione, adesso proclama una nuova stagione di chiusure e invoca, in maniera sempre più ricorrente, la prospettiva di un secondo lockdown nazionale che avrebbe conseguenze gravissime per la nostra economia”.