NON SI RICHIUDE

Il numero dei contagi torna a far paura. Mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto sono le ipotesi allo studio per le misure nazionali anticoronavirus attese nel nuovo dpcm allo scopo di contrastare la seconda ondata del Covid. Il provvedimento sarà discusso questa sera al Consiglio dei ministri e varato mercoledì 7 ottobre, dopo il passaggio di domani in Parlamento del ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto fonti di Palazzo Chigi sottolineano che “non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”.

Secondo l’Ansa il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, incontreranno i presidenti di Regione, i rappresentanti dell’Anci e dell’Unione delle province per illustrare i contenuti del nuovo dpcm e del decreto per una stretta alle nome anti contagio da Coronavirus, di cui domani Speranza riferirà alle Camere. L’incontro dovrebbe precedere il Consiglio dei ministri convocato alle 21 ma la convocazione non è stata ancora diramata.

“Escludiamo” nuovi lockdown, “ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24.

Sulla situazione nelle scuole oggi è previsto l’incontro tra la ministra Lucia Azzolina e l’Iss. E, mentre alcune Regioni già approvano ordinanze più restrittive, partono le prime polemiche da parte di governatori, come quello della Liguria Toti, che considera l’obbligo di mascherine all’aperto come un “passo indietro”. Intanto è stato riattivato in Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid.

Nella bozza anche la richiesta di un passo indietro alle Regioni che avevano consentito eventi sportivi al chiuso con più di 200 persone, ad esempio nei Palasport, arrivando a un’occupazione del 25 per cento degli spazi. Il governo potrebbe considerare anche l’impiego dell’esercito per effettuare i controlli. Per chi non rispetta l’obbligo di mascherina e le altre misure di distanziamento sociale potrebbero scattare multe da 400 a 3mila euro. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All’incontro hanno partecipato – alcuni in videoconferenza – il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni.

Il virus fa paura anche in Europa. A Parigi da domani e fino al 19 ottobre incluso i bar resteranno chiusi, mentre per i ristoranti, che potranno aprire regolarmente, sarà previsto un nuovo protocollo sanitario. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Parigi Didier Lallement. “L’epidemia avanza troppo velocemente. Bisogna mettere un freno prima che il sistema sanitario venga sopraffatto”, ha detto. Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre mille persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di dieci persone. Le “misure di freno” che avranno durata 15 giorni e saranno seguite da una rivalutazione della situazione.

Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L’attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento. Le sale da ballo, i club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi. Palestre e piscine dovranno chiudere, tranne che per i minori nel quadro dell’attività scolastica. Teatri, cinema e musei potranno continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle attuali regole. I servizi di trasporto continueranno a funzionare.