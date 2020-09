Non solo cucina e gossip per riviste femminili, ‘Donna in affari’

‘Donna in Affari’ compie 10 anni.

Il settimanale, nato da una intuizione della sua attuale direttrice, Daniela Molina, oggi nel vivaio Valverde sull’Appia Antica ha festeggiato il compleanno con un evento condotto da Paola Zanoni a cui hanno preso parte rappresentanti, ordini, associazioni e imprenditrici partner della rivista. Tra questi Cna Roma, Confcooperative, l’ordine dei consulenti del lavoro, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la consigliera di parità Francesca Bagni Cipriani.

La rivista “che ha aggiornamenti online quotidiani” è nata perché “mancava un’idea- come ha detto alla Dire- della donna

lavoratrice e imprenditrice e le riviste femminili erano solo quelle di gossip, cucina e cucito, mentre intorno a me vedevo un mondo femminile completamente differente”.

“La parità di genere inizia a casa, e poi a scuola, ed è un tema che riguarda tutti, donne e uomini e la strada da fare è ancora lunga”. A parlare è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta questa mattina ai 10 anni del settimanale Donna in Affari, “un bellissimo traguardo” come lo ha definito la sindaca, festeggiato nel verde e tra i colori dei

Vivai Valverde, sull’Appia Antica. A proposito di donne e lavoro, Raggi ha riportato alcuni numeri relativi alla presenza femminile nell’amministrazione capitolina: “Il 71% nei dipartimenti capitolini è donna. Durante il lockdown (marzo/aprile)- ha ricordato- il 9,7% delle dipendenti donne ha chiesto il congedo straordinario, di contro poco più dell’8% degli uomini. Il 39,1% delle donne ha chiesto da 11 a 15 giorni contro il 32,9% degli uomini”. Il percorso sull’effettiva parità va iniziato sin da piccoli, “come ho fatto con mio figlio” ha raccontato la sindaca, e a scuola. “Quindici scuole di Roma- ha

concluso sottolineando l’impegno del Comune nello stanziamento di nuovi fondi fino a 10mila euro a progetto- inizieranno

quest’anno un percorso sul tema della parità di genere”.