Dal Villa Pamphilj streaming per nonni e nipotini

“I Nonni”, la terza puntata di “BAmbulatorio”, l’esclusivo format per piccoli e grandi creato da Andrea Satta e Andrea Calabretta, andrà in onda domani, sabato 6 febbraio, alle ore 16:00, in prima assoluta in streaming sui canali social del Teatro Villa Pamphilj.

“BAmbulatorio” propone dieci storie per piccoli e grandi, in compagnia di Andrea Satta (pediatra, ma anche cantante dei Têtes de Bois) e i pupazzi e i burattini di Andrea Calabretta (attore burattinaio della Compagnia Teatro Verde) per parlare, con una buona dose di coraggio e ironia, di divieti necessari per contrastare la diffusione di un virus e dare preziosi consigli e spunti di riflessione in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

“BAmbulatorio” è una produzione Teatro Villa Pamphilj, direzione artistica di Veronica Olmi, con burattini, pupazzi e oggetti dalla collezione Teatro Verde. Le puntate precedenti

Un pediatra, Andrea, nel suo BAmbulatorio, a fine di una lunga e faticosa giornata di lavoro, si trova tempestato dalle domande di due bambini-burattini sull’incredibile situazione che stiamo vivendo e sulla difficoltà di poter vivere secondo le idee e i valori che da sempre riteniamo imprescindibili: la convivialità, le relazioni, il gruppo, la vicinanza.

Andrea si accorge di quanto sia difficile per un adulto porsi di fronte alle contraddizioni che l’ingenuità spietata dei due bambini mettono in risalto. Per scoprire, alla fine, che nelle domande c’era già, nascosta, la risposta. Allora, forse, questo è il compito dell’adulto: ascoltare e guardarsi dentro, semplificare senza

perdere il senso della complessità e senza dimenticare di porsi domande.

L’argomento di questa terza puntata, lo dice il titolo stesso, sono i nonni. «Ma è vero che i nonni si trasformano in nuvole?», «Come possiamo difenderli e contemporaneamente fargli sentire quanto ci mancano?». I bambini, come al solito, pongono Andrea, il pediatra cantante, davanti alle contraddizioni in cui questa epidemia ci costringe. Necessariamente dovrà rispolverare buon senso e una nuova forma di sensibilità.

