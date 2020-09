Nord Macedonia, Zaev punta tutto sull’UE e i Paesi dell’Est

In un paio di settimane Zoran Zaev, leader socialdemocratico e europeista, che aveva ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Stevo Pendarovski, ha formato la squadra del suo nuovo Governo ed lunedì 31 agosto è stato riconfermato Premier dal Parlamento di Scopje. La Sobranie (assemblea parlamentare) è composta da 120 rappresentanti macedoni più 3 della diaspora. Zaev ha avuto 62 voti a favore, mentre 51 sono stati i contrari, gli altri astenuti o assenti. Determinanti sono risultati i voti dei partiti della minoranza albanese (Dui e Dpa) che si sono aggiunti a quelli socialdemocratici che erano stati i vincitori delle ultime elezioni politiche. All’ opposizione il forte partito nazionalista e conservatore sconfitto solo di un punto in percentuale da quello di Zaev nella prova elettorale. Nel nuovo Governo macedone vi sono importanti novità tra le quali spicca la nomina di Bujar Osmani , espressione della minoranza albanese a Ministro degli Esteri e quella di Radmila Shekerinska, socialdemocratica, già due volte Primo Ministro ad interim, a Ministra della Difesa. Nel discorso con cui si è presentato al Parlamento, Zaev ha sottolineato la volontà di riprendere la strada dello sviluppo e della crescita economica, interrotta dal propagarsi della pandemia da coronavirus che ancora grava pesantemente sul Paese e di accelerare il varo delle riforme necessarie per portare rapidamente la Macedonia del Nord nell’Unione Europea. Zaev ha parlato di un periodo di sei anni necessario per compiere questo percorso dopo il via libera di Bruxelles al processo di adesione avvenuto un paio di mesi fa insieme all’Albania. E la Commissione Europea ha particolarmente gradito questo impegno che oltre a questioni economiche riguarderà la lotta alla corruzione e lo sforzo per assicurare lo stato di diritto. Zaev ha anche rimarcato l’importanza per la crescita dell’ accordo firmato nei mesi scorsi con il Presidente serbo Vucic e il Premier albanese Rama per ridurre al minimo i controlli doganali confinari e favorire una sorta di mercato unico tra questi tre Paesi augurandosi che al più presto possa rientrare anche il Kosovo. Da parte dell’ opposizione si è invece insistito sulla negatività dell’ accordo fatto dallo stesso Zaev, nella precedente legislatura, con l’ allora Premier greco Tsipras che aveva portato al cambio del nome del Paese in Macedonia del Nord considerato un tradimento dei valori nazionali e poco dignitoso. Accordo che comunque aveva aperto a Scopje le porte dell’Europa fino a quel momento chiuse per il veto di Atene. Un difficile cammino di riforme e di modernizzazione quello indicato da Zoran Zaev che con caparbietà ha cercato questa riconferma a Capo del Governo, con la stessa caparbietà con cui alla fine del suo precedente mandato di Premier ha fatto aderire la Macedonia del Nord alla Nato guadagnandosi il sostegno di Trump.

Alessandro Perelli