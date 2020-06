Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il premier spagnolo, Pedro Sanchez, hanno inviato una lettera sulla questione delle riaperture delle frontiere in Europa al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “La revoca delle restrizioni alle frontiere dei Paesi dell’Unione europea dev’essere attuata in modo coordinato, in base a criteri comuni e trasparenti”, ha affermato Sanchez aggiungendo di aver inviato assieme al presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte “una lettera alla Commissione Europea perché la transizione alla nuova normalità in Europa sia sicura”.

Nella missiva il premier italiano e quello spagnolo chiedono che vengano al più presto eliminati i controlli alle frontiere tra i Paesi Ue. “È il momento di riattivare le nostre economie e recuperare la normalità anche se, per un po’ di tempo, rimarrà diversa da quella che conosciamo”, si sottolinea nella lettera a firma Conte e Sanchez.

“Il ritorno dell’Unione Europea alla normalità richiede, sui movimenti alle frontiere, criteri condivisi, trasparenza e pieno coordinamento. Questo l’obiettivo della lettera che ho inviato, insieme a Sanchez, alla Presidente della Commissione Ue Von der Leyen”, scrive in un tweet Conte.

