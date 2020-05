NUOVO PATTO SOCIALE

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ieri, intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione su Rai2 ‘Che tempo che fa’, ha annunciato: “Abbiamo deciso di abbonare la rata di saldo e acconto dell’Irap”. Le parole di Gualtieri potrebbero aver reso più concreta la possibilità di una distensione tra le forze di maggioranza sulle misure che saranno contenute nel decreto rilancio che, almeno secondo l’obiettivo del governo, dovrebbe approdare nel Cdm di questo pomeriggio. Il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza hanno a lungo verificato le varie norme, con i diversi nodi sul tavolo. Tra cui, viene spiegato, la richiesta insistente di Italia viva di un intervento sull’Irap.

Gualtieri ha annunciato gli interventi tra cui anche quelli richiesti da Italia Viva: “Per le imprese ci saranno dei ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 milioni di fatturato. Si arriverà fino a 62 mila possibili, che verranno dati alle imprese con bonifico da parte dell’Agenzia delle entrate. Per le Pmi sopra i 5 milioni che hanno avuto una perdita di fatturato abbiamo elaborato un meccanismo di incentivo fiscale e di sostegno anche da parte dello Stato alla ricapitalizzazione di queste imprese. Un meccanismo complesso da spiegare ma estremamente incisivo, che aiuterà le nostre imprese a riassorbire le perdite anche con un contributo pubblico”.

Sul reddito di emergenza, il ministro dell’Economia ha aggiunto: “Il reddito di emergenza previsto nel prossimo decreto Rilancio sarà una misura per tutte quelle tipologie di persone che non sono coperte dagli altri interventi, che sono molto ampi. Oltre alla cassa integrazione abbiamo dato l’indennità per gli autonomi, quindi quasi 4 milioni di persone ne hanno beneficiato e adesso col decreto ci sarà in automatico il pagamento della seconda rata a tutti. E abbiamo cercato di coprire anche altre tipologie, come i co.co.co e gli stagionali, ma ci sono delle tipologie che non rientrano e quindi il Rem è un’ulteriore forma di sostegno, perché la nostra visione è che nessuno deve essere lasciato indietro in questa crisi così drammatica. Queste risorse, saranno erogate in due tranche con un contributo di emergenza alle famiglie che hanno delle difficoltà economiche”.

Gualtieri ha sottolineato: “Siamo pronti ad aiutare con tutti i mezzi le imprese per ripartire e per reggere questa sfida straordinaria. Per coloro che non ce la fanno a pagare le bollette introdurremo anche esenzioni dagli oneri di sistema, cioè di quella parte della bolletta non indifferente dal punto di vista del costo e che non è legato al consumo”.

Le buone intenzioni del ministro dell’Economia sono rivolte anche ai ristoratori: “Vogliamo anche aiutare i ristoratori a rimettere i tavolini all’aperto esentandoli dalla Tosap e mettendo procedure più semplici. Se non si sconfigge il virus non ci sarà alcuna ripresa economica. Serve una riapertura graduale e prudente delle attività per evitare di tornare indietro. Dobbiamo essere prudenti e dobbiamo seguire le indicazioni della comunità scientifica non possiamo permetterci che il basso tasso di contagi di oggi risalga perché rischiamo che poi dobbiamo richiudere. Quindi sì la riapertura ma con grande gradualità e prudenza”.

Inoltre, il ministro Gualtieri ha affermato: “La nuova indennità Inps per autonomi e stagionali sarà erogata in automatico in pochissimi giorni agli oltre 3,7 milioni di persone che l’hanno già percepita senza bisogno di nuova richiesta, e contiamo che il contributo a fondo perduto, a cui provvederà l’Agenzia delle entrate, arrivi alle imprese entro i primi di giugno”.

Sul Dl rilancio è intervenuto il senatore socialista Riccardo Nencini che ha sottolineato come la necessità sia quella di sostenere chi ha più bisogno. “Non è equo – ha affermato in un post su Facebook – dare soldi a tutti. Va sostenuto solo chi è nella condizione del bisogno”. “Chi ha un reddito alto non può godere di bonus babysitter, di contributi per acquisto di una bicicletta o altro ancora. Si ponga un tetto per il godimento dei bonus – verifica ISEE? – e si sostengano con maggiori risorse singoli, imprese e famiglie in stato di necessità. Si chiama giustizia sociale”- ha aggiunto. “Una parte dei fondi va utilizzata per costruire un nuovo ‘patto sociale’ che cominci a tagliare le unghie al turbocapitalismo e all’alta finanza per dare stabilità a un welfare di nuova generazione. Non solo bonus a pioggia, ma soprattutto equità: le multinazionali che operano in Italia paghino qui le tasse, si abbassi la tassazione sugli stipendi, si impegnino 10 miliardi per creare fino da settembre 500.000 posti di lavoro in tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni artistici e culturali. Utilizzando i fondi del Mes per la sanità è possibile contare su risorse liberate da destinare a nuova occupazione”. Infine, ha aggiunto ancora Nencini “ un piano per l’intero comparto cultura e turismo, quello più in sofferenza. Ottimi il bonus vacanze e il credito d’imposta affitti per le strutture alberghiere – due proposte fatte proprio da noi – ma vanno aggiunti esenzione delle imposte sugli immobili, sospensione di mutui, contributi previdenziali e assistenziali almeno fino a dicembre con successiva rateizzazione, credito d’imposta del 50% della riduzione del fatturato, liquidità a fondo perduto”

Nel caso del Turismo, il numero dei turisti persi nei primi mesi dell’anno non sarà più recuperato.

Elaborando i dati Istat, una analisi della Coldiretti sull’emergenza del coronavirus ha evidenziato: “Ammontano a 81 milioni le presenze turistiche perse durante i tre mesi di primavera per effetto del lockdown che ha azzerato i flussi dei viaggiatori a partire da marzo che segna tradizionalmente il rilancio stagionale con il susseguirsi di occasioni di vacanza tra le festività di Pasqua, Festa della Liberazione, primo maggio e Pentecoste, rilevante soprattutto per gli arrivi dall’estero. Tutta l’importanza delle parole del premier Giuseppe Conte che in un’ intervista invita gli italiani a trascorrere le vacanze nel Belpaese”.

Nella segnalazione della Coldiretti si legge: “L’impatto economico fra marzo, aprile e maggio è drammatico con l’azzeramento della spesa turistica nel trimestre per una perdita stimata dalla Coldiretti in quasi 20 miliardi di euro per l’alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping. A pagare il conto più salato è l’alimentare con il cibo che è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche”.

Secondo un’analisi della Coldiretti su dati Isnart: “Infatti il cibo è il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy che può contare sul primato dell’agricoltura più green d’Europa con 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5056 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. Si tratta di primati che dimostrano l’immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico nazionale che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui ripresa dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale futuro considerato che solo i souvenir in prodotti tipici alimentari valgono circa 3 miliardi di euro all’anno”.

Secondo l’Associazione di categoria: “In questo contesto è importante che in risposta alle sollecitazioni della Coldiretti sul sito del Governo sia stata pubblicata la FAQ che chiarisce che non solo gli alberghi ma anche i bed and breakfast e le altre strutture ricettive come gli agriturismi possono già ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi nel periodo di emergenza epidemiologica sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi. Si tratta di una precisazione di rilievo per le strutture agrituristiche spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti coronavirus”.

La Coldiretti ha precisato: “L’Italia è leader mondiale nel turismo rurale con 24mila strutture agrituristiche diffuse lungo tutta la Penisola in grado di offrire 253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola deserti per un totale di 14 milioni di presenze lo scorso anno. Con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il rischio di affollamenti in città e al mare e anche e per questo le strutture agrituristiche devono poter ripartire aprendo i cancelli delle cascine, i percorsi naturalistici, le visite agli animali con la pet therapy e anche gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell’enogastronomia Made in Italy. L’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy nella fase 2 perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità per la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare affollamento”.

Infine, Coldiretti e Terranostra hanno manifestato una esigenza: “Occorre realizzare un piano con risorse economiche di sostegno e misure straordinarie di intervento a partire dal DL Rilancio per salvare il turismo nelle campagne”.

Ma tutto è legato alla presenza del coronavirus ed i provvedimenti in corso potrebbero risultare insufficienti.

Infatti, il quadro macroeconomico complessivo è peggiore rispetto a quanto si è ipotizzato all’inizio. I dati Istat sulla produzione industriale di marzo indicano una riduzione della produttività di quasi il 30% sul mese precedente.

Dunque, i provvedimenti governativi dovrebbero essere più solidi e rispondenti a criteri di giustizia sociale basata sui fatti. Basterebbe prendere come parametro di riferimento inequivocabile la media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi, figurativa della base risarcitoria finale per calcolare la differenza erogabile rispetto al reddito accertato per il 2020.

La lentezza degli interventi dovuta all’inefficienza dell’apparato statale a causa della mancanza delle chiarezze dispositive, è un altro elemento di negatività che rema contro quella giustizia sociale che fa parte della cultura politica del socialismo. Inoltre, i tempi della ripartenza determineranno gli oneri a carico della collettività in misura direttamente proporzionale alla tempistica.

Salvatore Rondello