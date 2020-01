“Obiezione di coscienza obbligatoria” al Biocampus

Lo Stato è laico così come la sua sanità. Nonostante tutto pare che la 194 sia sempre più messa in discussione.

La scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia del Campus Biomedico di Roma, nella sua carta definisce “crimine” l’interruzione volontaria della gravidanza e impone a studenti e frequentatori l’obiezione di coscienza, in aperta violazione della legge 194 che riconosce il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza esclusivamente in base ad una scelta personale, e non come linea di condotta imposta dalla scuola o dal posto di lavoro.

Venendo meno i requisiti necessari per un’adeguata formazione teorica e clinica, AMICA (Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto) presenta l’appello ai Ministri di Università e Salute, cui hanno aderito Associazione Luca Coscioni e UAAR, e che è stato sottoscritto da associazioni e personalità scientifiche e del mondo della cultura,

per la revoca dell’accreditamento. Lo denuncia su Facebook Amica.

Al Ministro della Salute AMICA chiede quindi di agire nei confronti del Campus Bio-Medico per la piena applicazione delle norme in vigore in Italia, che prevedono il rispetto della legge 22 maggio 1978 n.194, che non ammette l’imposizione dell’ obiezione di coscienza da parte della struttura a cui si è stati assegnati sulla base di una graduatoria, bensì esclusivamente in base ad una scelta personale.

Campus Biomedico di Roma è tra gli istituti accreditati e continua infatti a ricevere specializzandi.

Da parte di Amica, Uaar e associazione Luca Coscioni arriva la richiesta ai ministri di Salute e Università, ma anche ai presidenti di Regione, di vigilare sull’attuazione dell’articolo 15 della legge 194 sull’aborto, che impegna le università, le regioni e le aziende ospedaliere a promuovere la formazione e “l’aggiornamento del personale sanitario sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza”.