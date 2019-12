“Occhio nella Mente”, tra musica visiva e design contemporaneo

La musica visiva ritorna nel castello di Rocca Sinibalda grazie all’evento “Occhio nella

Mente”. Sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 18, il borgo medievale in provincia

di Rieti e il suo castello (nella foto) saranno la splendida cornice di una selezione di musica e projection mapping (proiezione su palazzi e strutture), con opere di artisti italiani e internazionali.

Il visual artist di Montreal Ionsea (che torna a Rocca Sinibalda per il secondo anno), il

compositore Massimiliano Frateschi e un’equipe di artisti internazionali di RUFA –

Rome University of Fine Arts, si alterneranno alle consolle per creare uno

spettacolo immersivo di suoni e immagini destinato a lasciare un segno indelebile nel tempo.

La musica visiva nasce in Italia nel 1911 con gli esperimenti dei futuristi Bruno Corra e

Arnaldo Ginna, e in Germania all’interno del movimento del cinema assoluto del

1920, con i film di Viking Eggeling, Walther Ruttmann e Oskar Fischinger. Lo studioso

William Moritz William ha definito questa forma artistica come “una musica per gli

occhi paragonabile agli effetti del suono per l’orecchio”.

«In occasione dell’happening – così la docente RUFA di Multimedia arts and design,

Caterina Tomeo – è stato realizzato un video di arte generativa, basato su una traccia

sonora originale. Partendo dall’ascolto del sound sono state individuate sei parole

chiave: il risultato è una composizione audiovisiva, un’immagine digitale che

rappresenta l’ascolto personale di ciascun artista. Il progetto è suddiviso quindi in sei

parti, dando così la possibilità di esprimere la propria visone estetica. L’obiettivo è

coinvolgere gli utenti in un ambiente immersivo, usando una tripla proiezione su tre

pareti del castello, che rappresentano la visione di una particolare ricerca. In questo

modo il fruitore è obbligato a riflettere sulla propria percezione della natura dei

fenomeni e a qualsiasi genere essi appartengono».

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi su Eventbrite.

Andrea Malavolti