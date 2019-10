Ocean Viking. Ok allo sbarco, ma arrivano le polemiche

La nave di Sos mediterranee e Medici senza frontiere da dieci giorni chiedeva all’Italia un porto sicuro. Adesso arrivano le rassicurazioni da parte del Viminale che fa sapere che la nave approderà mercoledì mattina a Pozzallo con i 104 migranti a bordo, salvati il 18 ottobre. “Si è appena conclusa infatti – spiega il ministero – la procedura di ricollocazione dei migranti soccorsi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta, Francia e Germania in particolare ne accoglieranno 70”.

Massima disponibilità allo sbarco del centinaio di naufraghi recuperato lo scorso 18 ottobre al largo delle coste libiche, da parte del primo cittadino della città del ragusano, Roberto Ammattuna. Tuttavia, il sindaco fa sapere che “Si è aspettato troppo. Non conosco le motivazioni, ma si parla di ricollocazioni internazionali. Mi sembra, comunque, un tempo eccessivo”. 11 i giorni di attesa, troppi per il sindaco. “Non si può tenere una nave per 11 giorni ferma in mare”, prima di esprimere un ulteriore commento sulla scelta del porto sicuro di Pozzallo per lo sbarco dei 104 migranti. “Io stimo molto il ministro dell’Interno Lamorgese, vorrei che fosse chiaro, è un grande tecnico e con la burocrazia del Viminale ho sempre ottimi rapporti. Però – continua Ammattuna – qualcosa deve essere messo a punto. Chiedo più coinvolgimento del territorio”. L’impressione, evidente, è che la scelta di Pozzallo sia il frutto della volontà esclusiva del governo. Da ciò deriva la richiesta del sindaco di una maggiore collaborazione tra governo ed enti locali.

E mentre da più parti nei giorni scorsi, tutti sono stati concordi nel chiedere lo sbarco dei naufraghi, adesso il ministro degli Esteri, Di Maio, non sembra condividere l’opinione corrente che vede d’accordo il capogruppo di Italia Viva, Faraone, quanto l’ex grillino Gregorio De Falco.

“Guardiamoci in faccia: esiste un problema? Sì. Va risolto? Sì e non dobbiamo aver paura a dirlo, non si può arrivare al paradosso che dire che l’Italia non può farsi carico di tutti i migranti che partono dalle coste del Nord Africa, diventi motivo di vergogna”, ha detto il ministro degli Esteri in un’intervista al Corriere della Sera. “Bisogna fare la cosa giusta, non quella che spaventa di meno – ha aggiunto Di Maio -Non è possibile che la Viking per l’ ennesima volta sbarchi sempre e solo in Italia“.