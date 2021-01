Ocse: con il Covid aumentate le diseguaglianze sociali

Angel Gurria, segretario generale dell’Ocse, intervenendo all’undicesimo meeting ‘Inclusive Framework’, ha detto: “L’aumento delle disuguaglianze è un problema urgente. Bisogna fare di più per fornire ai politici gli strumenti più efficaci per mitigare i livelli pericolosamente alti di sperequazione sociale. La politica fiscale in era post Covid può offrire una moltitudine di opportunità per attuare politiche fiscali e dei redditi volte a rafforzare, piuttosto che indebolire, il tessuto sociale delle nostre società”.

Per Gurria è poi necessario trovare una soluzione multilaterale e consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia poiché la pandemia da coronavirus avrebbe esacerbato questa urgenza.

In questa sfida che si compone di due parti, secondo Gurria: “Il primo pilastro è fornire un nuovo diritto di tassazione per assegnare una percentuale dei profitti delle multinazionali alle giurisdizioni di mercato. Il secondo è fornire una tassazione minima globale per assicurare che i profitti delle multinazionali abbiano un livello minimo di tassazione”.

Il segretario generale dell’Ocse ha fatto notare: “I leader del G20 hanno ripetutamente riconosciuto l’importanza della questione e hanno dato mandato all’Inclusive Framework di fornire una soluzione entro la metà del 2021. Se non si dovesse trovare una soluzione, oltre 40 paesi andranno avanti autonomamente con una tassa sui servizi digitali”.

Gurria ha così toccato un punto focale dei nostri giorni che sfugge alla tassazione. Infatti, i fornitori di servizi digitali sono principalmente società multinazionali che riescono a sfuggire al fisco. Un punto di partenza per ridurre le disuguaglianze sociali è sicuramente necessario.

Salvatore Rondello