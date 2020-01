Tale Filippo Frugoli, consigliere comunale della Lega a Massa, accusa Sandro Pertini di aver ucciso ‘una marea di persone’. Gli regaleremo un bignami di storia patria e intanto verificheremo se esistono i presupposti per trascinarlo in tribunale per vilipendio. Quando si passa il limite non basta indignarsi in silenzio. Bisogna reagire. Guai chiamarle ragazzate. Va a finire che chi ci ha restituito la libertà diventa il carnefice.

Riccardo Nencini