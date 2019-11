Open. Buemi, basta attuare l’art.49 della Costituzione

“Le commissioni di inchiesta non servono, si smetta di fare melina e, se si vuole affrontare seriamente il problema del finanziamento della politica, prima di tutto bisogna dare attuazione all’articolo 49 della Costituzione, definendo le regole interne dei partiti e dei movimenti e la loro gestione democratica”, così in una nota l’ex senatore Enrico Buemi, primo firmatario di un disegno di legge in merito la scorsa Legislatura. “Certo, ci saranno la Lega e il M5s che con la loro gestione opaca avranno qualche difficoltà a dare attuazione a queste regole ma altrimenti non si esce da questa situazione molto grigia”, continua Buemi. “Ogni soggetto che interagisce con la politica se non definito da regole chiare può dar luogo a false interpretazioni e a interventi a gamba tesa di altri soggetti deputati al controllo”, spiega Buemi. “Una vera democrazia ha bisogno di regole certe, finanziamenti trasparenti e possibilità di controlli puntuali e non arbitrari. Alla radice, però, di quanto è accaduto, accade e probabilmente accadrà c’è stata la frettolosa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, certamente dovuto a una gestione non accettabile delle risorse pubbliche, ma irresponsabilmente cancellato, per una visione demagogica e populistica del problema – conclude Buemi – con grande danno per la democrazia e per l’autonomia delle forze pubbliche.”