Open Project, Bologna presenta due opere sui workspace

Approccio multidisciplinare e innovazione tecnologica per un’idea di progetto a misura umana, lo studio con sede a Bologna presenta due opere sui workspace

Ripensare i luoghi di lavoro alla luce della rivoluzione globale che ha sovvertito tutte le consuetudini del vivere, condividere, progettare gli spazi, per realizzare un’opera in grado di rispondere alle richieste del presente e, allo stesso tempo, accogliere e appagare le esigenze in divenire di chi li abita. Questo il cuore della riflessione di Open Project, lo studio con sede a Bologna, che, dalla sua fondazione nel 1984 a oggi, conta numerosi progetti di rilievo del panorama nazionale e internazionale, assestandosi tra i primi 30 posti per fatturato nella classifica del Sole 24Ore degli studi di architettura in Italia.

L’attività di Open Project riserva particolare attenzione ai workspace, uffici e centri produttivi, pur contando numerose realizzazioni nell’ambito residenziale, ricettivo e degli studentati, com’è il caso del progetto di The Student Hotel a Bologna, recentemente inaugurato.

Una cifra comune lega tutti i progetti di Open Project, pur nella loro complessità, a un unico core tematico, che mette l’essere umano al centro del progetto, con la sua qualità della vita, con la necessità di relazione con gli altri, il benessere, non da ultima la bellezza.

Lontana dai protagonismi egoriferiti da archistar, dai coup de théâtre mediatici, l’attività di Open Project si sviluppa, al contrario, a partire dall’ascolto di istanze manifeste ed esigenze sotterranee del committente che conducono, così, alla realizzazione di uno spazio su misura delle persone che lo vivranno. Non è l’elemento di “spettacolarizzazione” quello ricercato dallo studio bolognese, che punta piuttosto ad attivare un percorso dialettico, di continuo confronto con il committente, senza alcuna idea preconcetta.

«Non puntiamo solo a stupire –afferma Maurizio Piolanti, alla guida dello studio insieme a Francesco Conserva–, la nostra sfida è realizzare un concept accattivante, accompagnando la committenza in tutte le fasi dello sviluppo progettuale, guidandola nelle sue scelte, per ottenere un edificio che risponda alle sue esigenze; per farlo utilizziamo un gruppo consolidato di specialisti e portiamo avanti un lavoro costante di ricerca e di applicazione delle tecnologie digitali».

Un’attività creativa che inizia molto prima della progettazione in senso stretto e che analizza con attenzione l’identità dell’azienda così come l’interazione fra i suoi dipendenti, i ritmi di lavoro, per restituire un ambiente che oltre a rispondere alle richieste dirette, possa appagare anche bisogni nascosti, prefigurare prospettive di sviluppo e ipotesi di utilizzo futuro degli spazi, con la volontà di realizzare un ambiente che sia realmente rappresentativo di chi lo vive.

«Vogliamo creare luoghi in cui l’uomo sia al centro del progetto: resilienti, connessi, orientati al wellness psicofisico; progettare oggi, traguardando il prossimo futuro –osserva Francesco Conserva, alla guida dello studio insieme a Maurizio Piolanti– significa definire architetture in grado di rispondere alle richieste del presente, vale a dire legate a una domanda e a un uso previsto, ma al contempo capaci, con puntuali metamorfosi, di adattarsi a nuove esigenze. Mutuare dalla capacità degli esseri viventi di reagire alle condizioni esterne rappresenta la vera sfida nella progettazione dei luoghi di domani, che vedrà l’integrazione della connessione virtuale con quella umana, mettendo in relazione anche diverse generazioni».