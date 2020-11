ORRORE A VIENNA

Ancora un vile atto terroristico nel cuore dell’Europa, stavolta a Vienna. Non è ancora chiaro il numero delle vittime, così come gli attentatori – terroristi di matrice islamica – pare siano in fuga, mentre uno di loro si sarebbe fatto esplodere. Si tratterebbe di attacchi simultanei in sei punti della città, a partire dalle 20 ora locale quando sono stati sparati numerosi colpi d’arma da fuoco, iniziando a Seitenstettengasse, vicino alla Sinagoga, dove inizialmente si pensava fosse localizzato l’attentato. Un rabbino che si trovava nella zona, Schlomo Hofmeister, avrebbe detto che il tempio era chiuso e che in apparenza non sarebbe stato l’obiettivo dell’attentato.

Alcuni media hanno riferito di un sequestro di persone in un ristorante giapponese vicino all’hotel Hilton.

Il ministro dell’Interno parla di “attentatori pericolosi” che hanno “armi pesanti”. L’esercito ha inviato uomini nel centro di Vienna a sostegno della forze di polizia. I soldati stanno presidiando i luoghi sensibili della città. Il ministro Karl Nehammer ha ribadito la pericolosità degli attentatori e ha rinnovato l’invito ai viennesi a non lasciare le loro case. L’esercito e le forze speciali austriache stanno sorvegliando le strade della Capitale.

“Sono scioccata e rattristata dall’attacco brutale avvenuto a Vienna. I miei pensieri sono con le famiglie delle vittime e con il popolo austriaco. Piena solidarietà dell’Europa per l’Austria. Siamo più forti di odio e terrore”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando quanto accaduto questa sera a Vienna.