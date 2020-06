Palamara e Magistratura, l’ultracasta denunciata anche da Falcone

Il magistrato Palamara ha alzato il coperchio su una pentola che bolliva da stura, l’ultracasta denunciata anche da Falconeempre. Non lo notava solo chi non voleva vedere, preferendo immaginare la magistratura e la sua Associazione come contropotere con le “mani pulite”. Si tratta invece di una ‘Ultracasta’ come descritto nel libro del giornalista de “L’Espresso” Stefano Livadiotti (Bompiani, 2009): “Uno stato nello stato – scrive – governato da fazioni che si spartiscono le poltrone in base ad una ferrea logica spartitoria e riescono a dettare l’agenda alla politica; un formidabile apparato di potere che è riuscito a blindare la cittadella della giustizia, conquistando per i propri associati un carnevale di privilegi”. Paiono parole dirompenti, difficili da pronunciare stante l’alone di sacralità che doveva ammantare l’azione spesso giustizialista di quell’apparato. E invece era tutto chiaro ai magistrati più probi, che pur esistevano ma venivano tacitati o messi in minoranza.

Parliamo di Giovanni Falcone che fino dal lontano 5 novembre 1988 così si espresse: “Le correnti dell’ANM si sono trasformate in macchine elettorali, la caccia esasperata e ricorrente al voto del singolo magistrato e la difesa corporativa della categoria sono divenute le attività più significative della vita associativa; nei fatti il dibattito ideologico è scaduto a livelli intollerabili”.

Parole dimenticate negli anni e nei decenni successivi, con la magistratura militante in prima linea a fare giustizia politica sommaria degli altri, con la grancassa mediatica e populista al seguito. Doveva cominciare da sé stessa.

Nicola Zoller