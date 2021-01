Pandemia. G20 istituisce Panel per finanziamento beni comuni

I membri dei Paesi G20 hanno deciso di istituire un Panel Indipendente di alto livello per il finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle crisi pandemiche (High Level Independent Panel – HLIP on financing the global commons for pandemic preparedness and response). La decisione è stata presa durante la prima riunione dei Deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20 svoltasi ieri, martedì 26 gennaio 2021.

Il Panel, proposto dalla Presidenza Italiana G20, avrà l’obiettivo di valutare lo stato dell’arte dei sistemi esistenti per il finanziamento dei beni comuni globali per la salute, e conseguentemente proporre soluzioni finanziarie praticabili e sostenibili nel lungo periodo.

Il G20 High Level Independent Panel è stato incaricato di:

• Individuare le lacune nel sistema di finanziamento dei beni comuni per la

prevenzione, la sorveglianza, la preparedness e la capacità di reazione e

risposta a potenziali crisi pandemiche.

• Proporre soluzioni concrete per colmare tali lacune in modo sistematico e

sostenibile, ottimizzando le risorse provenienti dal settore pubblico, privato,

filantropico e dalle Istituzioni Finanziare Internazionali.

Il Panel è co-presieduto da Tharman Shanmugaratnam, ex Vice Primo Ministro ed ex Ministro delle Finanze di Singapore, Lawrence Summers, ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti e Ngozi Okonjo-Iweala, ex Ministro delle Finanze ed ex Ministro Affari Esteri della Nigeria.

I lavori del Panel si svilupperanno a partire dalla valutazione dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità sulle lacune nella prevenzione delle pandemie e sulle iniziative

internazionali volte a migliorare la preparazione e la risposta globale in corso.

In particolare, il Panel si coordinerà con i principali attori della Salute Globale, tra i

quali l’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR) istituito

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e opererà in linea con gli obiettivi del

Regolamento Sanitario Internazionale (RSI).

La composizione del Panel garantisce un’ampia rappresentanza geografica e di genere. I membri sono esperti Internazionali con rinomate competenze politicofinanziario e di Salute Globale.

Il Panel (HLIP) fornirà un primo rapporto preliminare ai Ministri delle Finanze e ai Governatori delle Banche Centrali nella riunione Ministeriale Finanze G20 di aprile.

Una lista completa di raccomandazioni sarà presentata durante la Ministeriale Finanze G20 di luglio 2021.