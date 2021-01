Paolo Castelli firma l’omaggio al grande Maestro Giorgio Morandi

Un tributo, una rivisitazione, un dialogo aperto tra arte, storia e design. Paolo Castelli ha firmato per Istituzione Bologna Musei la capsule ‘Oggetti d’autore: Omaggio a Morandi’.

Un sodalizio creativo, quello tra l’imprenditore emiliano e l’istituzione bolognese, iniziato nel 2009 durante i lavori di riallestimento – curati dall’architetto e designer felsineo Massimo Iosa Ghini – di Casa Morandi, la dimora in via Fondazza 36, dove l’artista, celebre per le sue nature morte, visse con la madre e le sorelle dal 1910 al 1964. A breve vi sarà affiancato il Museo Morandi, per il quale è stato da poco approvato in Giunta l’acquisto dall’Agenzia del Demanio della Palazzina Magnani, stabile all’interno della Manifattura delle Arti, a pochi passi dal museo d’arte moderna MAMbo.

La collezione si ispira all’artista e alla sua poetica: a partire dagli oggetti presenti nello studio, per Morandi centro di un’osservazione minuziosa, contemplativa e ripetuta nel tempo, per poi soffermarsi sugli elementi formali e cromatici di questi protagonisti assoluti della ricerca artistica morandiana. L’assortimento spazia tra sedute, tavolini a lampade e oggetti per la casa dal design minimal, oltre a cuscini, carte da parati e ceramiche per la tavola, abbinandosi alle collezioni già a catalogo, ‘Inspiration’ e ‘Greenkiss’. Ogni singola soluzione, realizzata a mano e made in Italy, comincia prima di tutto con il materiale, come il frassino ecosostenibile e non selezionato, l’ottone naturale, il vetro di Murano, la ceramica di Vietri, crine di cavallo e cuoio rigenerato, solo per citarne alcuni.

“Questi oggetti – ha commentato Paolo Castelli – nascono dopo la mia visita presso la casa del Maestro, dove sono stato travolto da un’insolita emozione. Gli oggetti creati sono un 3D della sua vita, spero vengano accolti nelle case come tracce che possano avvicinare le persone alle sue opere“.

L’esclusiva della vendita online è stata conferita ad Artemest, piattaforma di e-commerce con sedi a Milano e a New York, specializzata in prodotti di design di alta gamma nelle categorie di arredo, illuminazione, home décor e lifestyle.

Andrea Malavolti