Domenica al referendum gli iscritti del PD hanno ricevuto un preciso indirizzo.

Il loro alleato, il comico Grillo dichiara – le dittature funzionano meglio – pensabile che CGIL, Lega Coop, CNA, Confesercenti e organizzazioni varie non abbiano niente da dire?

Stamani, anche Veltroni dice che voterà No.

Non c’è limite alla bassa politica, ma il popolo è maturo e dovrà valutare e valuterà bene.

Ci pare sia giunto il momento di far sapere ai grillini che è finita l’epoca delle pagliacciate e che la Costituzione non è stracciabile e il fascismo non può tornare.

Paolo Cristoni – PSI

Paolo Ballestrazzi – PRI