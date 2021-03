La parità di genere è un concetto semplice. Vi aspettiamo dalle 18.00 in poi sulla pagina Facebook del Psi per una maratona dove ribadiremo il nostro concetto di parità di genere. Vi aspettiamo!

“Abbiamo raccolto in queste ore – si legge nella pagine Facebook dei Psi di Roma – gli appelli, i pensieri delle Donne e Compagne Socialiste che, dopo anni di lotte e conquiste, si trovano nella giornata di oggi a dire che la parità di genere deve essere la normalità e non una concessione. Sono ancora troppi i femminicidi e le disparità in una società maschilista che va cambiata. La lotta delle Donne Socialiste continua nelle strade, ma anche nelle sedi istituzionali”